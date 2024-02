Mejorar la economía, el próximo reto de Nayib Bukele en El Salvador tras la seguridad

Los salvadoreños renovaron su confianza en Nayib Bukele, quien proclamó su reelección en los comicios del domingo, sustentada en el éxito de su "guerra" contra las pandillas. Pero los analistas creen que las dificultades económicas auguran el fin de la luna de miel.



"Su segundo gobierno será problemático porque no se cumplirán las expectativas de la gente ni en lo económico ni en lo social. Las tendencias (económicas) no son buenas para él", dijo a la AFP el economista independiente salvadoreño César Villalona.



Bukele es, según las encuestas, el presidente más popular de América Latina, sobre todo gracias a la represión de las pandillas que convirtió el que fuera uno de los países más violentos del mundo en uno mucho más seguro.



Aunque consiga mantener a raya a las bandas, puede que no sea suficiente para que los salvadoreños sigan dando carta blanca a Bukele en materia económica.



"La situación de seguridad es mejor, pero la economía sigue mal", dijo a la AFP el analista Michael Shifter, del centro de estudios Diálogo Interamericano en Washington.

Con estos, ya son 4.000 los presos que se encuentran en la nueva cárcel inaugurada a finales de enero. Foto: AFP

Antes de que se conocieran los primeros datos del escrutinio oficial, que tardaron en llegar cuatro horas y media, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, celebró su victoria en las elecciones presidenciales de este domingo con "más del 85 % de los votos" y empezó a recibir felicitaciones de las cancillerías de países vecinos.



Bukele dijo que "Dios quiso" sanar el país y que los ciudadanos decidieron "continuar el camino que llevamos en plena libertad y en plena democracia". Durante un discurso de casi 29 minutos y ante miles de sus seguidores, Bukele realizó fuertes reproches a los enviados especiales de los medios extranjeros.

'Todo está más caro'

Bukele prometió este domingo "un periodo de prosperidad" porque "ya no hay freno para crear una empresa", estudiar, trabajar, desarrollar el turismo. Pero empiezan a oírse quejas en la calle.



En cuanto a "sanidad, educación, hay que cambiar mucho", explica a la AFP Blanca Noemí, vendedora ambulante de 52 años, en San Salvador.

"Todo es más caro. El costo de los productos básicos ha subido", dijo el taxista Miguel Juárez, de 37 años.



Elizet García, ama de casa de 35 años, reclama "más oportunidades de empleo para los jóvenes".



Según Villalona, el lento crecimiento económico y la caída de la producción agrícola e industrial no auguran nada bueno.



El costo de la canasta básica de alimentos -que incluye pan, frijoles, carne, huevos y fruta- aumentó cerca de un 30% en los últimos tres años, mientras que el salario mínimo sólo un 20%.



Casi el 30% de salvadoreños vive en la pobreza y casi uno de cada diez en la pobreza extrema, según cifras de 2022 de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).



Nayib Bukele en la Asamblea General de la ONU. Foto: AFP

Un informe del Departamento de Estado de 2023 afirmaba que cerca del 70% de los trabajadores salvadoreños estaban en el sector informal sin acceso a prestaciones sociales.



"Los problemas del país son mucho más amplios que la cuestión de la seguridad", dijo Ana María Méndez-Dardón, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA).



"En términos de empleo, educación" y otros asuntos sociales "no hay ninguna mejora", declaró a la AFP.



El reto del crecimiento

La salud fiscal es otra de las principales preocupaciones, ya que la deuda pública se sitúa en torno al 80% del PIB y el país es incapaz de vender bonos en el extranjero para obtener efectivo o atraer grandes inversiones, afirmó Villalona.



En su lugar, el gobierno debió pedir prestado a organismos internacionales, así como a su propio banco central y al fondo nacional de pensiones, lo que disparó aún más el déficit.



Con menos dinero en circulación, "la capacidad de consumo está cayendo. Y eso no parece que vaya a tener solución a corto plazo", dijo Villalona.



El país negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo de unos 1.300 millones de dólares. Pero Villalona dijo que Bukele intenta esquivar las condiciones que incluyen recortar el gasto público, los subsidios y subir los impuestos al consumo "porque tiene un costo político".



El Departamento de Estado afirma que el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 "está contribuyendo a mejorar la confianza de los consumidores y el optimismo económico".



Sin embargo, esto "no se ha traducido" en una inversión extranjera directa significativa, en parte porque no hay mucha confianza en el gobierno y la corrupción sigue siendo "un desafío".



El PIB en el tercer trimestre de 2023 fue del 2,8% y el FMI prevé una cifra del 1,9% para 2024.

El Salvador Foto: AFP

"El reto es crecer a tasas más altas" alcanzando al menos el promedio centroamericano de entre 2,6% y 3,5%, dijo a la AFP el exgobernador del Banco Central, Carlos Acevedo.



En un intento de revitalizar la economía dolarizada y dependiente de las remesas, Bukele convirtió en 2021 el bitcóin en moneda de curso legal junto con el dólar, aunque los estudios muestran que los salvadoreños casi no lo usan y el FMI le pide dar marcha atrás con esa decisión.



Según Acevedo, sólo el crecimiento económico sostenido puede "atacar decididamente la pobreza". Sin inversión social, advirtió, "el tema de las pandillas o un (fenómeno) equivalente resurgirá a medio plazo", advirtió.

AFP