El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comunicó la noche del jueves que buscará la reelección en los comicios del 2024 para "continuar este camino que hemos iniciado" con su llegada al Ejecutivo en 2019. El anuncio, que los diputados de su partido y funcionarios de su Gobierno venían pidiendo abiertamente al menos desde junio pasado, no fue del todo una sorpresa, dado que el camino se comenzó a abrir desde marzo de 2021. Estas son algunas de las claves que marcaron el camino al anuncio de la reelección, situación que no se da en El Salvador desde la época de la dictadura militar:

La renovación del Congreso

Las elecciones legislativas de 2020 le dieron al partido Nuevas Ideas (NI), formado por un movimiento de Bukele y dirigido por uno de sus primos, y a otros de sus aliados el control de la Asamblea Legislativa.



Con 56 diputados, NI podía tomar cualquier decisión sin la necesidad de negociar con ningún otro partido y menos de la oposición, que se quedó sin margen de maniobra. Esto significó un giro en la balanza del poder, dado que Bukele venía de gobernar desde junio de 2019 con un Órgano Legislativo de mayoría opositora.



Nuevo Congreso y remoción de jueces del Supremo

El 1 de mayo de 2021 asumió una nueva legislatura en el Congreso de amplia mayoría oficialista y que se vio catapultada bajo la popularidad de Bukele. La primera acción de los diputados, de los que el 70 % pertenecen al partido Nuevas Ideas o a sus aliados, fue remover a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general.



En su lugar y en un proceso señalado de irregular por voces locales e internacionales, se colocaron a otros abogados, entre ellos un exasesor del Ejecutivo de Bukele, un abogado del actual director de la Policía y un excomisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, que fue elegido por el mandatario salvadoreño en un proceso cuestionado.



"Gracias a esa súper mayoría (en el Congreso) es que se pudo cambiar al fiscal general anterior y a la Sala de lo Constitucional", dijo Bukele la noche del jueves antes de anunciar su intención de seguir en el poder.

Resolución habilita la reelección

A inicios de septiembre de 2021, la Sala de lo Constitucional nombrada en mayo de ese mismo año emitió un fallo en el que cambiaron el criterio establecido en 2014, que señalaba que la reelección inmediata estaba prohibida por la Constitución.



En 2014, la Sala declaró inconstitucional la candidatura presidencial de Elías Antonio Saca, quien fue presidente entre 2004 y 2009, e intentó regresar al Gobierno con el partido con el que Bukele ganó las elecciones en 2019.



El abogado Jonatan Sisco, de la organización humanitaria Cristosal, dijo a Efe que esta reinterpretación está fuera de las atribuciones de los magistrados, dado que se dio en un proceso en el que no estaba en controversia la reelección.



Los jueces sostuvieron que la interpretación de 2014 es "errónea" y apuntaron que, a su juicio, la Constitución permite que un ciudadano pueda ser presidente por un máximo de 10 años.



"Es el mismo artículo 152 ordinal 1 quien permite como máximo que una persona ejerza la Presidencia por 10 años y de hecho, el Constituyente de 1983 obliga a que esos 10 años se ejerzan, si el pueblo así lo decide, de forma consecutiva", indica la sentencia.



Agrega: "Ilegítimo sería promover la continuidad del presidente o una reelección más allá de los 10 años, es decir, más allá de dos períodos".



También los jueces señalaron una salvedad en la habilitación a la reelección inmediata: "Ha de requerirse al presidente que se haya postulado como candidato presidencial para un segundo período, deba solicitar una licencia durante los seis meses previos" al inicio del siguiente período.



Tribunal electoral se pronuncia

A mediados de agosto pasado, Efe preguntó en una rueda de prensa a la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dora Esmeralda Martínez, sobre los requisitos que debía cumplir Bukele para buscar la reelección, pero se negó a pronunciarse.



"Como jueces electorales, en materia jurisdiccional no puedo dar ningún criterio sobre eso", dijo Martínez en conferencia de prensa.



Sin embargo, el TSE sí se pronunció el 4 de septiembre de 2021 al emitir un comunicado en respuesta al referido fallo de la Sala de lo Constitucional. En la misiva se señaló que el ente colegiado "dará cumplimiento" al fallo, "en virtud de que las resoluciones y sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia son inapelables y de obligatorio cumplimiento".



En 2013, Bukele afirmó en una entrevista que en El Salvador "la Constitución no permite que la misma persona sea presidente dos veces seguidas".



"Eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que no ocupe su poder para quedarse en el poder", dijo el mandatario, quien indicó al anunciar su búsqueda de la reelección que "el pueblo debe tener el derecho de rechazar o continuar el camino que lleva".

EFE