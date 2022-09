El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la noche de este jueves, en el marco del aniversario de la independencia de Centroamérica, que buscará su reelección en las elecciones presidenciales de 2024.



"Luego de conversarlo con mi esposa, Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la Presidencia en las elecciones de 2024", anunció Bukele en una cadena nacional de radio y televisión.

El mandatario es el primer presidente de la etapa democrática salvadoreña con la opción de buscar su reelección inmediata tras un cambio de criterio hecho por los magistrados de la Sala de lo Constitucional que sus aliados en el Congreso eligieron en un proceso ampliamente criticado.



(Puede leer: El Salvador: van 46.000 pandilleros detenidos en 110 días).



En un fallo de septiembre de 2021, estos jueces señalaron que la prohibición de la reelección inmediata es para un gobernante que haya estado en el poder por 10 años, mientras que en sentencias anteriores un mandatario debía terminar su período de 5 años y esperar 10 para buscar nuevamente la Presidencia.



Desde entonces, el presidente Bukele no se había pronunciado al respecto hasta este jueves.

De seguro, de seguro, más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión, pero no son ellos lo que decidirán sino el pueblo salvadoreño FACEBOOK

TWITTER

El mandatario señaló que la decisión de buscar la reelección es para que "podamos continuar este camino que hemos iniciado, el camino que por primera vez en nuestra historia ha demostrado ser el correcto".



"De seguro, de seguro, más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión, pero no son ellos lo que decidirán sino el pueblo salvadoreño", apuntó Bukele.



Y añadió: "Un pueblo libre, soberano e independiente".



(Le puede interesar: Un año del bitcóin como moneda legal en El Salvador: ¿cómo le ha ido?).



Al cierre del tercer año del mandato, Bukele ha mantenido un amplio respaldo de la población hacia su forma de gobernar y, de no ocurrir nada extraordinario de cara al final de su mandato, le alcanzaría para hacerse nuevamente con la silla presidencial.

Facebook Twitter Linkedin

Las encuestas señalan que el actual mandatario sería reelegido. Foto: EFE

El mandatario señaló que la decisión de buscar la reelección es para que "podamos continuar este camino que hemos iniciado, el camino que por primera vez en nuestra historia ha demostrado ser el correcto".



"De seguro, de seguro, más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión, pero no son ellos lo que decidirán sino el pueblo salvadoreño", apuntó Bukele.



(No deje de leer: Denuncian detenciones arbitrarias en El Salvador).



Y añadió: "Un pueblo libre, soberano e independiente".



Al cierre del tercer año del mandato, Bukele ha mantenido un amplio respaldo de la población hacia su forma de gobernar y, de no ocurrir nada extraordinario de cara al final de su mandato, le alcanzaría para hacerse nuevamente con la silla presidencial.

Más noticias internacionales

Las reacciones en Estados Unidos por acercamientos entre Petro y Maduro

Reunión entre Putin y Xi: conclusiones tras el cara a cara entre China y Rusia

El primer disgusto del príncipe Harry y Meghan Markle con el rey Carlos III

EFE