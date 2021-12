Un fallecimiento estremeció a Ecuador hace más de una semana: en Manta, una ciudad costera de ese país, hallaron el cadáver de una joven de tan solo 23 años.

Conforme avanzó la investigación se supo que la fallecida era Naomi Arcentales, una modelo quien, a pesar de su edad, tenía un bagaje considerable en su actividad profesional.



En redes sociales lamentaron el suceso y exigieron justicia. Según medios locales, una de las primeras hipótesis de las autoridades apuntaba a suicidio dado que ella se habría encerrado en su habitación —justo donde fue hallada— horas antes del deceso.



Sin embargo, un video revelado el fin de semana abre un nuevo capítulo del caso e incluso respalda las denuncias de varios de los familiares de la fallecida: dicen que a ella la asesinaron.

La mujer de Manta

La familia cree que ella fue asesinada. Pedirán que se le realice una nueva autopsia al cuerpo. Foto: Redes Sociales

El hallazgo del cuerpo de Naomi Arcentales estremeció a sus conocidos y seguidores. Su familia, además, lamentó el hecho y estuvo al tanto del avance de la investigación de la Fiscalía de Ecuador dado que, para ellos, la mujer sufrió un percance.



Algo le había pasado.



Según el diario local ‘El Comercio’, Arcentales vivía en un sector de la ciudad de Manta en compañía de Juan Carlos Izquierdo, su pareja y quien trabaja como fiscal.



Fue en ese lugar donde murió.



La Fiscalía se puso a cargo del caso y concluyó que no fue asesinato dado que, según el informe, “en su cuerpo no se observaron huellas de maltrato, golpes o señales de violencia o defensa, ni puñaladas”.



Tal parece que al cadáver se le realizó una autopsia y no hubo ningún indicio que incriminara, al menos en primera instancia, a Izquierdo o a un tercero.



Y con esto comenzó la polémica.

La modelo Naomi Arcentales tenía 23 años. Foto: Redes Sociales

El abogado Luigi García, apenas horas después de conocer el dictamen de la Fiscalía, brindó una rueda de prensa dado que, en nombre de la familia, se exigía exhumar el cadáver y practicar una nueva autopsia dado que “había inconsistencias” en la investigación.



“El representante de la familia dio a conocer que van solicitar que las pericias las realicen especialistas de la ciudad de Quito”, indicó ‘El Comercio’.



La petición de la familia, hecha el pasado miércoles 15 de diciembre, creó ciertas dudas en torno al caso. Varios colectivos y activistas hablaron de un posible caso de feminicidio que busca encubrirse.



El mismo presidente Guillermo Lasso se pronunció al respecto. Él escribió en su cuenta de Twitter: “En memoria de Naomi, hago un llamado a las instituciones pertinentes al caso a que sigamos trabajando para brindar reparación y que se conozca la verdad”.



“Estoy seguro que se actuará con contundencia. Y no solo en este caso que ha conmovido al país. Por cada niña y mujer que ha sido y es víctima de hechos violentos. Parar la violencia es compromiso de todos”, concluyó.

En memoria de Naomi, hago un llamado a las instituciones pertinentes al caso a que sigamos trabajando juntos para brindar reparación y que se conozca la verdad.



A su familia: lamento mucho esta dolorosa pérdida. Pido a Dios que la tenga en su gloria y que descanse en paz. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) December 19, 2021

Un fiscal investigado

Si no confiaba en ella, ¿porque simplemente no la dejo en paz?, ¿por qué le maltrataba? Justicia para Naomi: Tais Arcentales FACEBOOK

La controversia en territorio ecuatoriano se acrecentó todavía más cuando se dio a conocer un video que brindaría las claves de, al menos, un posible caso de maltrato intrafamiliar en el hogar de Arcentales e Izquierdo.



Este domingo 19 de diciembre las redes sociales viralizaron un video. El metraje, extraído de una cámara de seguridad, muestra el momento cuando Izquierdo abofetea a Arcentales.



El video muestra que ella y algunas personas se acercan a una mesa en la cual espera Izquierdo. No se logra ver del todo si cruzan algunas palabras antes de que él arremeta contra la joven modelo.



Las imágenes también han servido para que las peticiones de la familia adquieran mayor eco. Ellos aseguran que es un caso de feminicidio.

Con la circulación del video también se conoció que Juan Carlos Izquierdo fue suspendido de su cargo mientras “se investigan posibles infracciones disciplinarias de su competencia”, indicó María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura de Ecuador.



De hecho, desde el miércoles —cuando salió a la luz el dictamen de la Fiscalía y la respuesta del abogado Luigi García— las investigaciones siguen para el esclarecimiento de los hechos.



El video se suma a las pesquisas para tener en cuenta.

Una más se reveló el pasado viernes 17 de diciembre: Tais Arcentales, hermana de Naomi, publicó unas conversaciones de WhatsApp que la fallecida tuvo con Izquierdo. En los chats pueden verse imágenes de ella con moretones y un diálogo en torno al maltrato ocurrido.



“Si no confiaba en ella, ¿porque simplemente no la dejo en paz?, ¿por qué le maltrataba? Justicia para Naomi”, escribió Tais en la publicación de Twitter.

Éramos una pequeña familia unida en el amor. Somos las guerreras: mi mamá, mis hermanas y yo.



La ausencia de #NaomiArcentales ha reducido más a nuestra pequeña familia pero nos ha unido más y nos ha hecho más fuertes.



¡No descansaremos hasta que se haga #JusticiaParaNaomi ! pic.twitter.com/MYzkyzGxSj — Tais Arcentales Sabando (@TaisArcentales) December 19, 2021

