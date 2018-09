Joven que mató a su novio cumplirá prisión perpetua en cárcel común

El próximo 11 de septiembre, Nahir Galarza cumplirá años. Y es muy probable que sus 20 la encuentren recluida lejos de Gualeguaychú, ciudad donde nació y vivió y donde también asesinó con dos tiros a su novio, Fernando Pastorizzo, el pasado 29 de diciembre. Este martes la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos resolvió la reubicación de la joven, quien purgará su condena a prisión perpetua en la Unidad Penal N°6 de Paraná, ubicada en la provincia de Paraná, en Argentina.

Fuentes del Servicio Penitenciario de Entre Ríos confirmaron al portal de noticias R2820.com que el traslado se haría efectivo en el transcurso de la próxima semana. La demora se debe a que se está en pleno proceso de acondicionamiento de la celda donde será alojada Galarza.

La noticia le "cayó como un balde de agua" a la joven, según confiaron allegados a la familia Galarza. Hasta el momento Nahir recibe visitas de su núcleo familiar más íntimo, de la psicóloga que la trata desde marzo -Graciela Tobar- y, hasta hace unas semanas, de algunas jóvenes que se acercaron a Nahir para brindarle contención luego de la sentencia dictada el 3 de julio pasado.



Tras el veredicto se especuló con el traslado de la joven a la Unidad Penal N°9 -en Colonia El Potrero, de Gualeguaychú, en Argentina-, pero luego de ocho meses de permanencia en la Comisaría del Menor y la Mujer de esa ciudad, se confirmó que

Nahir será alojada en la única cárcel de mujeres de la provincia.



"Lo de la UP 9 siempre se mencionó como una posibilidad, aunque ese lugar no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para alojar a una interna de las características de Nahir; por lo tanto, fue desestimado el traslado a ese lugar", dijeron fuentes penitenciarias.

El padre de la joven asegura que su hija no es "un monstruo" y que, aunque no la justifica, tuvo razones para hacer lo que hizo. Foto: Facebook.

Las "condiciones necesarias" que se mencionan son aquellas vinculadas con la situación de Nahir como hija de un oficial de policía, razón por la cual será recluida en un pabellón que alberga a internas que, por diferentes situaciones, no permanecen en contacto con el resto de la población carcelaria.



"El Servicio Penitenciario puede brindar condiciones que una comisaría no tiene. Ahora Nahir no puede practicar deportes ni tiene contacto con nadie, salvo en el horario de visita, que consiste en dos horas semanales, mientras que en una unidad penal ella establecería contacto con internas en su misma condición", explicaron los voceros consultados.



"Lo que le preocupa a Nahir es la distancia con su familia, pero sus condiciones de detención van a mejorar. Por eso, Casación resolvió en dos días un pedido que desde la policía de Entre Ríos se viene realizando a la justicia desde que se excedió el plazo de 30 días previsto para la permanencia de un detenido en una comisaría", concluyeron.



LA NACIÓN (Argentina) / GDA