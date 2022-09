La Organización Panamericana de la Salud (OPS) escogerá esta semana a su nuevo director en la 30 Conferencia Sanitaria Panamericana. Entre los candidatos se encuentra la mexicana Nadine Flora Gasman, médica y doctora en salud pública de la Universidad de Johns Hopkins.



Gasman se ha desempeñado como representante de ONU Mujeres en Brasil, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, en Guatemala; y actualmente es la presidenta del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres) de México.



(Lea también: Fernando Ruiz lamenta que gobierno Petro le retirara apoyo para dirección de OPS)

Gasman habló con EL TIEMPO sobre los ejes de su candidatura a la dirección de la OPS y el trabajo que ha liderado en Inmujeres, la entidad federal encargada de combatir la violencia y la discriminación contra las mujeres en México.

Nadine Gasman, candidata de México a la dirección de la OPS. Foto: Inmujeres/ México

-Usted es la candidata de México para dirigir la OPS por los próximos cinco años. ¿Cuáles son los ejes de su propuesta para liderar este organismo?

Estoy muy honrada de haber sido seleccionada como candidata de México con el foco en el multilateralismo y en la necesidad de fortalecer a la OPS para lograr no solo estar mejor preparados para otras emergencias, sino para desarrollar el derecho a la salud a nivel regional.



Mi propuesta se basa en crear un nuevo pacto por la salud universal y tiene tres áreas de trabajo. La primera está vinculada al desarrollo en cada uno de los países de un sistema de salud universal basado en atención primaria que realmente responda a las necesidades de la población y que llegue a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.



El segundo capítulo de mi propuesta tiene que ver con algo que nos puso al descubierto la pandemia, y es la necesidad de tener una autosuficiencia sanitaria. En América Latina y el Caribe tenemos las capacidades para ser un mercado de insumos, medicamentos, vacunas, pero también la capacidad de investigar, desarrollar y producir para no ser tan vulnerables.



Y, finalmente, la tercera área tiene que ver con hacer que la OPS sea más eficaz, más eficiente y más transparente. Un organismo donde los países estén representados y donde haya paridad, pero también que sea una organización que proyecte a nivel global y lleve la voz de nuestra región.



(Además: Covid-19: la OPS advierte sobre la poca inmunidad en países de América Latina)

-¿Qué aspectos del sistema de salud de México cree que pueden servirle como guía en caso de llegar a la dirección de la OPS?



Yo creo que se puede aprender los unos de los otros, pero uno tiene que basarse en el contexto para lograr los objetivos. Es decir, tenemos que ver cómo en cada uno de los países: en Colombia, en México, en Brasil, caminamos hacia un sistema de salud que realmente esté al alcance de las personas.



Pese a ello, diría que lo más importante de México es este compromiso por garantizar la salud universal gratuita para todos y todas. Esta propuesta política de caminar hacia un sistema universal, gratuito y equitativo es en lo que podemos inspirarnos.

📌 La Dra. @nadgasman realiza visita de trabajo a Jamaica. Se reunió con el Ministro @christufton, titular del @themohwgovjm, a fin de promover su candidatura en la @opsoms



El Emb. @GlezMijares y el equipo de @EmbaMexJam la acompañan. 🇲🇽🤝🇯🇲 pic.twitter.com/xNI54Aj1h4 — Embassy of Mexico in Jamaica (@EmbaMexJam) September 5, 2022

-¿Cuál cree que es la mayor lección que le dejó el covid-19 a América Latina y El Caribe?



Que no estábamos preparados. Es cierto que estábamos ante un fenómeno desconocido, pero los mecanismos que se habían desarrollado para abordar pandemias no se pusieron en práctica. La gran lección es que tenemos que estar preparados y preparadas y tenemos que fortalecer el multilateralismo.



Una pandemia no puede abordarse desde cada país. Por eso el interés de estar en la OPS: de liderar esto, de poder poner en práctica las lecciones que aprendimos, estar mejor preparados y fomentar la autosuficiencia sanitaria y la solidaridad.

-En ese sentido, ¿cuál considera que es el mayor reto a corto plazo en materia sanitaria en la región tras la pandemia?



Justamente desarrollar estas capacidades. La OPS está trabajando, por ejemplo, en algunos de los aspectos de la autosuficiencia sanitaria, pero hay que acelerar eso.

Eso es lo que nos dejó la pandemia. Esta urgencia de fortalecer nuestros sistemas FACEBOOK

TWITTER

Lo más urgente, además, es atender el rezago que nos dejó la pandemia. Estamos viendo rezagos en vacunación, en cirugías, en atención. Tenemos que usar el próximo año para ponernos al día, pero al mismo tiempo para construir estos sistemas que, si están funcionando, nos permiten tener una base más amplia de primera respuesta.



Creo que eso es lo que nos dejó la pandemia. Esta urgencia de fortalecer nuestros sistemas, acercarlos a la población aún más, y tener esta visión sistémica de los servicios de salud. Para eso, obviamente, necesitamos contar no solo con la voluntad política, sino también con los recursos.



(Puede leer: OMS: así funcionaría el acuerdo internacional sobre pandemias)

-¿Cómo considera que su experiencia en el tema de género, al frente de ONU Mujeres, en Brasil; de Inmujeres, en México; puede aportarle si llega a asumir el cargo de la dirección de la OPS?



Creo que es realmente una de mis mayores fortalezas. Siempre decimos que la perspectiva de género tiene que estar en todo, y eso implica que tiene que estar de una manera muy importante en el sector salud.



También porque trabajar en género es trabajar todos los días en el tema de la transversalización y la interseccionalidad, y eso es uno de los temas más importantes en salud. Eso es lo que yo he hecho toda mi vida; toda mi vida he hablado con educación, con economía, con hacienda, y eso hay que hacerlo en salud.

-¿Cómo funciona el proceso para elegir al director de la OPS?

La elección se hará en el marco de la 30 asamblea regional. Somos seis candidatos y candidatas: hay dos candidatas, la candidata de Haití y yo, y cuatro candidatos de Brasil, Colombia, Panamá y Uruguay.



Es un voto por cada uno de los países miembros de la OPS, y quien tenga 50 más uno, es decir, 20 votos, gana. Primero habrá una ronda entre los y las seis. La segunda ronda también será entre todos, y la tercera ronda entre los que tengan el mayor número de votos.

Gasman dice que atender los rezagos de la pandemia es uno de los retos de la OPS. Foto: Luis Torres. EFE

Sobre su trabajo en Inmujeres

-Nadine, actualmente usted lidera el Instituto Nacional de las Mujeres en México. ¿Cómo ve el tema de la brecha entre hombres y mujeres en el caso de su país?

Sigue siendo una brecha importante, pero tenemos que puntualizar aspectos. Por ejemplo, hemos hecho avances muy importantes en el tema de la participación política de las mujeres en México. Tenemos en la Constitución la paridad en todos los aspectos, producto de tener una legislatura paritaria por primera vez en la historia en 2019.



En lo que respecta a la brecha de la autonomía económica, la situación no es tan buena. Tenemos todavía una brecha muy importante en términos de participación de las mujeres en el mercado laboral formal: del 44 por ciento, comparado con el 78 por ciento de los hombres. Y esto tiene un impacto importante en la autonomía de las mujeres, en la informalidad del empleo y está muy vinculado a un tema esencial: la división sexual del trabajo y el tema de cuidados.



Se han ido cerrando las brechas, pero evidentemente todavía queda mucho por hacer.



(Siga leyendo: 'El mundo nunca ha estado tan cerca del fin de la pandemia por covid-19')

-Desafortunadamente, México es reconocido por ser uno de los países con las peores cifras de violencias contra las mujeres. Colectivos hablan de 10 u 11 mujeres asesinadas al día. ¿Qué hay detrás de esta terrible situación que se vive en México?



Las causas están vinculadas directamente a una sociedad patriarcal, machista, desigual, en donde los hombres sienten que tienen derecho sobre las mujeres.



La gente dice: 'ah, bueno, pero es que el machismo en México no va a cambiar nunca'. No, sí va a cambiar y tiene que cambiar y lo tenemos que hacer desde la educación, desde el trabajo, pero también en el transporte público, en los contenidos educativos, en los libros y textos.



Esto también se intercala con otros fenómenos de violencia social, económica y con el tema de la delincuencia organizada. Vemos que hay una correlación muy estrecha entre delincuencia organizada y violencia contra las mujeres, especialmente violencia feminicida.

-¿Qué le respondería usted a las críticas de colectivos feministas que aseguran que el gobierno no ha hecho lo suficiente para la prevención de las violencias contra las mujeres?



Les diría que estamos trabajando todos los días, que es una prioridad nacional y es un tema que se trata en el gabinete de seguridad todos los días a las 6 de la mañana con el Presidente y su gabinete. Se trata, además, en todas las mesas de construcción de paz y seguridad en los estados y en las regiones.



Es una prioridad la prevención, la atención, la sanción y la reparación en el tema de violencia contra las mujeres.



Estamos trabajando en los determinantes de la violencia y estamos interpelando a los hombres en relación a sus masculinidades, porque es este trabajo coordinado, simultáneo en todos los ámbitos, lo que puede llevarnos a cambiar esta cultura machista y misógina.

Facebook Twitter Linkedin

Protesta adelantada en México en rechazo a la violencia contra las mujeres. Foto: EFE/José Pazos

-México trabaja desde hace un tiempo en la creación de un sistema de cuidados. ¿Cómo va ese tema en la actualidad?



El tema de los cuidados y el objetivo de reconocer, redistribuir y retribuir los cuidados es un objetivo del Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres.



La Cámara de Diputados aprobó unas modificaciones a la Constitución para reconocer el derecho al cuidado, a ser cuidado y al tiempo propio, que están esperando ser aprobados por el Senado. Al mismo tiempo, las senadoras desarrollaron una iniciativa de ley para la creación del Sistema Nacional de Cuidados.



Hemos estado trabajando de cerca con ellas y al mismo tiempo hemos estado haciendo todo lo que hay que hacer para organizar un sistema nacional de cuidados: hemos estado coordinando en el Ejecutivo todas las instancias que tienen servicios y mapeando lo que hay a nivel local con un estudio de georreferenciación.



Hemos hecho, con apoyo de ONU mujeres y la Cepal, un costeo de la inversión que hay que hacer, porque realmente invertir en cuidados es una inversión que tiene una retribución económica, además de ser un tema social.



Sabemos que va a ser un sistema que se va a ir construyendo progresivamente, pero realmente tenemos muchas de las piezas puestas.

-¿Cómo avanza México en la garantía de derechos sexuales y reproductivos? ¿En qué puntos hay avances y en qué persisten los mayores riesgos?

En lo que llevamos de esta administración hemos avanzando en la despenalización del aborto en nueve estados. Durante 15 años, solo la Ciudad de México había despenalizado el aborto, ahora se ha hecho en otros ocho estados. La Secretaría de Salud ha invertido en tener servicios de aborto seguro en cada lugar de acuerdo a lo que dicta la ley, pero también en preparar a los servicios de salud para dar un servicio humanizado.



Otra área donde hemos tenido avances es en la implementación de la estrategia nacional de prevención del embarazo adolescente y erradicación del embarazo infantil. Hemos trabajado también mucho en lo que tiene que ver en la educación en sexualidad integral, tanto a nivel estatal como a nivel nacional.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

