Benjamín Gamond, de 23 años, uno de los tres turistas argentinos atacados a machetazos el pasado viernes en Lagunas de Chacahua, una comunidad ubicada en la costa del estado de Oaxaca, sur de México, falleció este lunes, según su familia.

"La familia Gamond informa con inmenso dolor, la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó. Pedimos puedan entender el momento y respetar el dolor de la familia. Gracias", escribió a través de Instagram el hermano del fallecido Facu Gamond.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó también el fallecimiento.

"Es oportuno mencionar que, una de las víctimas (B.G.), fue trasladado a la Ciudad de México donde falleció la tarde de este lunes a consecuencia de las lesiones infligidas, motivo por el cual la FGEO solicitará la reclasificación del delito ante el juez, como homicidio calificado en lugar de homicidio en grado de tentativa", apuntó la Fiscalía.

El juez calificó este lunes como legal la detención ya realizada y concedió la medida de prisión preventiva, además de fijar el 17 de mayo de 2023 como la fecha para la audiencia de vinculación a proceso (apertura del juicio).

Los otros do turistas, Macarena Elía González, de 29 años, y Santiago Lastra, de 22, se encuentran fuera de peligro.

Los jóvenes estaban conviviendo con el atacante en un local, quien no es originario de Chacahua, cuando comenzó una discusión que terminó con el presunto agresor sacando su machete.

Según medios locales, personas que estaban presentes intentaron separarlos pero el hombre logró herirlos en cabeza, manos y brazos.

Otro medio informó que la madre de uno de los jóvenes declaró que fueron atacados por la espalda.

Los habitantes del lugar trasladaron en lancha a los turistas agredidos hasta el poblado de El Zapotalito, donde llegaron personas de Protección Civil y los llevaron a centros médicos en Puerto Escondido para recibir atención médica.

Según el gobierno municipal de Villa de Tututepec (a la que pertenece Lagunas de Chacahua) y a la comunidad de Chacahua Isla, el agresor es un hombre joven de origen guerrerense y que llegó al lugar en busca de empleo.

Los jóvenes argentinos habían llegado dos días antes del suceso para tomar unas vacaciones por lo que no conocían a muchas personas en el lugar, un pueblo pequeño donde turistas nacionales e internacionales acuden a disfrutar de la playa.

EFE

