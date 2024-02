Murió joven doctora colombiana en Argentina; familia pide ayuda para repatriar cuerpo

Melisa Jauregui fue una médica barranquillera que había viajado desde hace seis años a Argentina para continuar con sus estudios. Sin embargo, tras una serie de complicaciones de salud y una cirugía de emergencia, la colombiana de 34 años murió en una clínica de Buenos Aires.



“Melisa acaba de fallecer. Es una noticia que nos deja sin aliento a todos”, le confirmó Roxana de la Hoz, amiga de la infancia de Melisa, al diario El Heraldo.



La médica falleció de 72 horas de una operación en la que le quitaron parte de un quiste que se alojaba en su cerebro, que resultó ser más grande de lo que esperaban los doctores y que se complicó.



"Ella tenía era oxígeno y pues, conforme le bajaban la sedación para que despertara, sus pulsaciones fueron disminuyendo hasta que falleció", agregó la amiga al citado medio.



En sus redes sociales, Melissa indica que estudió Medicina en la Universidad Libre de Barranquilla y luego se trasladó a Argentina, en donde estudio en la Universidad de Buenos Aires. Al momento de su muerte, cursaba su residencia de Hemato-Oncología Pediátrica en el Hospital Materno Infantil de San Isidro.

¿Qué le pasó a Melissa?

Según el cubrimiento del citado medio, la barranquillera empezó a sentir fuertes migrañas hace unos 20 días, lo que relacionó con las largas y pesadas jornadas laborales, por lo que decidió hacerse exámenes médicos.



“Le mandaron una tomografía que luego arrojó la presencia de un quiste en el cráneo que contenía líquidos y debajo del quiste había una masa”, recuerda Roxana”, explicó Roxana en su momento.



Sin embargo, las cosas empeoraron el 23 de febrero, cuando no solo sufrió dolores de cabeza bastante intensos sino que se le nubló la vista y tenía poca coordinación motora. Fue ingresada de urgencias, pero luego sufrió una crisis respiratoria y fue intubada y llevada a UCI, según relató El Heraldo.



El 24 de febrero fue la cirugía en la que le retiraron parte del quiste, que consideraron como una masa de aspecto maligno; los médicos tuvieron que retirar más tejido del planeado y parte del hueso craneal, por lo que el procedimiento se complicó.



Roxana también explicó que su amiga no respondió luego de la sedación y los doctores lo declararon como muerte cerebral: “Ella, luego de la operación, entró a recuperación, pero pasadas las 24 horas, cuando bajó la sedación, esperando que diera algún tipo de respuesta, de movimiento, de que se despertara, pues, eso no sucedió (…) Entonces ellos lo consideran como una muerte cerebral debido a que no hay respuesta neuronal”.



Los padres recibieron ayuda de amigos y conocidos, para recolectar los fondos para viajar desde Barranquilla a Buenos Aires. Ahora, le piden ayuda a la Cancillería para poder repatriar el cuerpo de su hija.



