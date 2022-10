Una mujer se llevó una grande sorpresa cuando fue a visitar a su marido en un centro penitenciario y los guardias del lugar le negaron la entrada porque "el detenido estaba manteniendo relaciones sexuales con otra mujer".

El hecho ocurrió en la Unidad Penal N°9 de La Plata, en Argentina, donde la mujer, en medio de su disgusto, decidió esperar afuera a que la mujer con quien estaba su esposo saliera para atacarla a golpes.



"Te viniste a regalar con marido ajeno", le dijo la mujer a la amante de su esposo una vez esta salió del lugar. El enfrentamiento quedó registrado en un video grabado por una de las personas que presenció el hecho.



Aunque la amante del recluso no respondió a las acusaciones, la esposa del hombre incrementó sus agresiones y añadió: "Mirá que a mí no me importa nada, rescátate con los maridos de las guachas. No te alcanzó con encamarte con uno que te venís a encamar con todos”.



Además, la mujer le propinó varios golpes mientras la mujer que tuvo relaciones con el hombre intentaba defenderse. Cuando la agredida estaba en el suelo, una persona intervino para terminar la pelea; sin embargo, la esposa del convicto, visiblemente alterada, le robó el teléfono celular a la amante.

VISITA A SU MARIDO EN LA CÁRCEL… ¡Y LA ENCUENTRA CON SU AMANTE!



Una fuerte pelea entre dos mujeres se registró a las afueras de la Unidad Penal N°9 de La Plata, Argentina, ya que una mujer se enteró que su esposo la engañaba, ya que durante las visitas, la amante acudió. pic.twitter.com/NTFfftWScz — Campeche Capital (@CampecheCapital) October 24, 2022

