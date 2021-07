Mujer se rapó, fingió tener cáncer y recogió dinero por redes sociales

Una mezcla de estupor e indignación está generando en Posadas el caso de Leticia Zapata, una mujer de 30 años que estafó a miles de personas por las redes sociales fingiendo tener cáncer.



Esta mujer, oriunda de Buenos Aires, con la evidente colaboración de su pareja, el supuesto abogado Matías Poberezny, se mudó hace poco a Posadas, capital de la provincia de Misiones, donde alquilaba un departamento en el barrio de Villa Sarita.



(Le puede interesar: Desmienten renuncia del viceministro del Interior de Cuba)

La semana pasada, Zapata publicó en Facebook e Instagram fotos suyas donde aparece rapada, contando que tenía cáncer de útero y que a pesar de recibir esmerada atención en el hospital público Ramón Madariaga, el tratamiento no había causado efecto.



(Lea además: Bolsonaro fue hospitalizado por un ataque de hipo y dolor abdominal)



En el posteo adjuntaba un certificado del Instituto Misionero del Cáncer, con un sello y una firma de una médica que existe, pero que jamás trató a Zapata. Todo lo había falsificado esta mujer.



“Hoy, dolorosamente, tengo que pedir una pequeña colaboración, por más mínima que sea, para poder lograr el objetivo de juntar los $ 350.000 para poder continuar mi tratamiento oncológico en el Hospital Alemán de Ciudad de Buenos Aires”, posteó el jueves de la semana pasada Zapata.



La periodista posadeña Leticia Espinosa vio la publicación y se puso a ayudar, compartiendo el pedido entre todos sus contactos. Rápidamente se fueron sumando otras personas con ganas de ayudar. Zapata pedía colaboraciones de entre 100 y 1.500 pesos argentinos.



(No deje de leer: Chavismo pone en la mira al partido de Guaidó pese a las negociaciones)



“Es un momento de mucha sororidad entre mujeres, sentí que algo tenía que hacer”, relató la comunicadora, que naturalmente se arrepiente de haber ayudado a Zapata, como miles de posadeños que se sumaron depositando dinero o compartiendo el caso en sus propias redes.



Zapata y Poberezny llegaron a recaudar unos 360.000 pesos argentinos en una cuenta del Banco de Galicia y otra en Mercado Pago, cuando este lunes empezaron a saltar testimonios que pusieron, primero, un manto de duda sobre su caso.



Con el correr de las horas se fue develando la verdad: Zapata no padece ningún cáncer, falsificó los certificados, y ella y su pareja habían participado de otras estafas en otros lugares.



También apareció la oncóloga Paola Flores, cuya firma había sido falsificada, explicando que no tenía nada que ver con ese certificado. El Hospital Madariaga también desmintió tener una paciente oncológica llamada Leticia Zapata y más tarde el propio Hospital Alemán, a donde Zapata supuestamente tenía que realizar el tratamiento alternativo contra su dolencia también desmintió estar atendiendo a esa mujer.



(Además lea: El plan 3x2 con el que México busca acelerar la vacunación en Chiapas)



En el día de hoy la Justicia pidió la captura de la pareja, que desapareció del departamento que ocupaban en el centro de Posadas.

La denuncia

La médica Flores, cuya firma fue falsificada, presentó la denuncia en el Juzgado de Instrucción N°7 a cargo del doctor Miguel Mattos.



La Dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones también está indagando en las actividades de esta pareja, que habría protagonizado otras estafas utilizando las redes sociales.



Según contó el abogado Ramón Grinhauz al portal MisionesOnline, a la pareja podrían darle hasta 6 años de cárcel por estafa y falsificación de documento público.



(Le recomendamos: Critican a Michelle Bachelet por su silencio sobre protestas en Cuba)



“Si uno falsifica un documento y utiliza eso para una estafa ya es un concurso de delitos, se realiza una suma que no es aritmética para aplicarle una pena, acá hay un máximo de seis años de prisión”, señaló el letrado.



LA NACIÓN / GDA