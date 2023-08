Las impactantes imágenes de una mujer colgando de un cable mientras intentaba escapar de un incendio en un edificio del barrio de San Nicolás, Argentina, se extendieron rápidamente por las redes sociales.



La víctima, una mujer de 65 años llamada Gladys, se enfrentó a una lucha desesperada por su vida. El acto la dejó con quemaduras graves en su cuerpo y una fractura en el cráneo después de caer desde el segundo al primer piso del edificio.

Un día después del siniestro, la víctima se encontraba hospitalizada y, según su familia, en estado "muy grave".



Mariela, la hija de Gladys, compartió información sobre el estado de salud de su madre en una entrevista con TN hace unos días.



"Ella está muy grave ahora. Tiene una fractura de cráneo y del pómulo derecho y quemaduras en el 50 por ciento del cuerpo", declaró con respecto a las heridas sufridas por su madre durante el incendio y su intento de escape.

🔵 UNA MUJER SE COLGÓ DE UN CABLE PARA ESCAPAR DE UN INCENDIO. Un gran incendio se desarrolló esta mañana en un edificio del barrio porteño de San Nicolás. En medio de la desesperación por escapar de las llamas, una persona se colgó de un cable. pic.twitter.com/KmeQlQddNB — LA NACION (@LANACION) August 24, 2023

El daño en la cabeza le impidió ser trasladada inicialmente al Instituto del Quemado. Sin embargo, Mariela resaltó la urgencia de que sea derivada a otra instalación médica. "Está muy sensible. En este momento está en una sala común, así que corre riesgo de infección. Estamos viendo con los médicos cómo pasarla a terapia intermedia, en un box, o trasladarla a algún otro hospital para que no esté expuesta", explicó.



Respecto a la razón por la cual Gladys se encontraba en el lugar del incendio, Mariela reveló que su madre trabajaba como encargada en el edificio, el cual era un hotel. Mariela especuló que pudo haber subido al segundo piso para apagar el fuego y rescatar a su mascota. "Tenía un gatito, así que seguramente habrá querido sacarlo", mencionó al medio citado anteriormente.

En relación a las causas del incendio, la mujer compartió que no tenían información clara. "No sé nada todavía. Estamos esperando las pericias para saber de qué manera se originó el fuego. No sé nada más que eso", concluyó.



El incendio conmocionó a la comunidad y a las autoridades por igual. Alberto Crescenti, titular del Same, proporcionó detalles sobre la condición de Gladys después de ser trasladada al hospital Ramos Mejía.



"El servicio de urgencias le hizo una tomografía computada y, al parecer, tiene daño cerebral importante. Su pronóstico es muy reservado", señaló.



Crescenti también elogió la labor de los bomberos y aseguró que, si no fuera por su actuación valiente, la víctima habría sufrido quemaduras aún más graves. Afortunadamente, el resto de los vecinos rescatados se encuentran en buen estado de salud y no hubo víctimas fatales.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en el diario La Nación de Argentina (GDA), y contó con la revisión de un periodista y un editor.

