Hasta julio de 2023, calculaban que eran 248.901 migrantes irregulares los que habían cruzado por la peligrosa selva del Darién, según datos del gobierno panameño.



Entre el abundante flujo que se ha presentado en la zona durante este año, superando ya las cifras del 2022, se conoció una historia que indignó a la gente.

Medios informaron que, en medio del Darién, un migrante había encontrado a una mujer que al parecer había sido abandonada allí por su hijo, además de presentar una fractura en la pierna.



Así lo dio a conocer el usuario en Facebook, quien escribió: “Pasé por la selva, ya hoy estoy en Costa Rica. Encontré a esta señora cubana, su hijo la abandonó, está a un día de Las Piraguas. Podemos hacer viral el mensaje”.



En el video, la mujer se identifica como Marta León, quien hacía una travesía desde Ecuador hacia Estados Unidos, buscando migrar. Señaló, que llevaba seis días abandonada en la selva por su hijo, Lázaro.



(Puede leer: Migración desbordada: aumentó en 445 % salida de niños por el Darién, alertó Defensoría).



Ante esto, otra usuaria de Facebook, llamada Yudith Rejas León, quien sería la hija de Marta, pidió ayuda para poder recuperar a su madre: “Ayúdenme, se los suplico. Si conocen a alguien que esté pasando por la selva o esté en Panamá. Ayúdenme a recuperar a mamita”, escribió.

De igual modo, se pudo identificar que Marta León es de origen cubano, nacida en La Habana. Su hija vive en Brasil, en Curitiba, según indicó el medio Cibercuba.



Tras permanecer seis días en la selva, la mujer se encontraba deshidratada. “Mi mamá está viva, no está muerta, como me había dicho mi hermano. Me había dicho que ella se había caído por un barranco, que se había dado un golpe en la cabeza y que la había enterrado el día 15 en la noche”, comentó la hija de Marta mediante un video.



(También: La historia de un colombiano que sobrevivió a la densa selva del Darién).



También contó que, cuando la ciudadana cubana se fracturó la pierna, su hijo le aseguró que iría a buscar ayuda, pero nunca volvió para auxiliarla: “Ella pensaba que él iba a regresar y nunca regresó, me la dejó abandonada”, agregó.



Marta ya se encuentra en un centro médico, recibiendo atención. La hija también aseguró que está pidiendo que Brasil le dé una visa humanitaria para poder estar cerca a su madre y acompañarla durante su recuperación.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

