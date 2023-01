Las autoridades en Brasil investigan el caso de una mujer que afirmó tener cáncer de mama con el fin de pedir múltiples donaciones y hacerse con una suma que supera los 20.000 reales brasileños (más de 18 millones de pesos colombianos).



Camilla Maria Barbosa do Santos, de 27 años, fue denunciada por exnovios, exsuegras y otras personas cercanas que aseguran que mintió sobre su supuesta enfermedad para sacarles dinero. Ahora, enfrenta un proceso por el delito de estafa.

El supuesto cáncer de Camilla



Los hechos ocurrieron en Morrinhos, en el sur de Goiás, en Brasil. Según los medios de ese país, Camilla afirmó que le detectaron cáncer de mama.



“Mi nombre es Camilla. Tengo 27 años y estoy luchando contra el cáncer de mama. Hoy, estoy peleando esta batalla constante. Son días y días. Tengo mucho miedo y tengo una inseguridad enorme”, dijo en sus redes, según relata el diario brasileño O Globo.



En esa ocasión, la mujer subió un video afeitándose su cabeza y, luego, emprendió varias rifas para recaudar dinero que le permitiera costear su tratamiento de cáncer.





Jovem finge ter câncer de mama para conseguir doações e é indiciada por estelionato



Investigação conduzida pela Delegacia de Morrinhos, em Goiás, constatou que Camilla Maria Barbosa dos Santos aplicava golpes até mesmo em pessoas próximas, como ex-namorados e ex-sogras. pic.twitter.com/opr2DNuPwe — BHAZ (@portal_bhaz) January 6, 2023

La joven afirmó que se curó, pero que unos años después, puntualmente a inicios de 2022, acudió al hospital para practicarse unos exámenes de dengue. Fue allí cuando, según ella, los médicos descubrieron que el cáncer había hecho metástasis en su intestino y en su pulmón.

Camilla afirmó que recibió su tratamiento en el Hospital de Cáncer Araújo Jorge, reconocido por ser una institución destacada en la atención de pacientes con cáncer. La joven publicaba en sus redes sociales videos y fotografías desde las camillas del hospital mientras, supuestamente, recibía quimioterapias para tratar el avance de la enfermedad.

Denuncias por estafa



Sin embargo, exnovios, exsuegras y otras personas comenzaron a sospechar de la veracidad de la enfermedad de Camilla y acudieron a la comisaría local para denunciar que la mujer parecía ser en realidad una estafadora.



Según los denunciantes, le habían donado a Camilla una importante suma de dinero para realizarse exámenes y para adquirir medicamentos, pero luego de un tiempo comenzaron a dudar de que ella en realidad estuviera enferma.







“Tenemos noticias de que los familiares sospecharon de su enfermedad, pero nunca tuvieron ninguna prueba de que mintiera, ya que dejaba a la gente fuera de situaciones. No dejaba que la acompañaran a las consultas, a las sesiones de quimioterapia. Sus exnovios también fueron a buscarla y el propio hospital dijo que no estaba. Entonces, ella siempre trató de mantener a todos fuera de esta situación y mostró solo las imágenes que tomó”, dijo Fernando Gontijo, jefe de la comisaría de Morrinhos.

Así era como la mujer pedía dinero para su tratamiento médico. Foto: Policía - O globo Brasil

Por eso, las autoridades emprendieron una investigación contra la joven y determinaron que pudo recaudar más de 20.000 reales en donaciones. Esto teniendo en cuenta solo a las personas que la denunciaron.



“Ya hemos podido identificar al menos cinco campañas y sorteos (para pedir dinero para el tratamiento), y estos montos fueron transferidos directamente a la cuenta del autor”, afirmó el jefe de la comisaría, citado por Oglobo.





En la investigación, la justicia encontró que Camilla nunca fue tratada por el hospital. El centro de Araújo Jorge le notificó a la policía que la mujer de 27 años no era ni había sido paciente y que, al contrario, solía acudir constantemente al área de quimioterapias sin contar con una autorización.



El hospital afirmó que la mujer utilizaba un documento de otra persona e ingresaba al lugar para tomarse fotografías. En múltiples ocasiones, dice el centro médico, fue expulsada del lugar.



Cuando fue citada a declarar, Camilla afirmó que se realizó siete sesiones de quimioterapia en dicho centro de salud pero que en octubre el hospital perdió sus documentos y registros. Por esa razón, dijo, no fue posible encontrar su historial médico en el lugar.



“Ella afirma que todo el tratamiento se realizó en el Hospital Araújo Jorge. Entonces ese sería el único lugar donde tendríamos que buscar un examen. En la unidad no hay registro, no hay historial de eso allí. El propio hospital reportó varias situaciones en las que fue sorprendida dentro de la institución, actuando con conducta irregular”, dijo el comisario.





⚠️ GRAVE: A Polícia Civil de Goiás indiciou Camila Maria Barbosa dos Santos, de 27 anos, por estelionato, após ela fingir ter câncer e realizar campanhas e rifas nas redes sociais para pedir ajuda no tratamento.



🗣️ Você ajuda pessoas da Internet? https://t.co/tHjkQjqerA pic.twitter.com/cpodZJ4OJu — BINHOSAMPA©️ (@Binhosampas) January 6, 2023

Según las autoridades, también le solicitaron a la mujer pruebas médicas de su enfermedad pero no fue capaz de aportar ninguna en medio del proceso judicial e incluso afirmó no contar con un informe que compruebe su diagnóstico.



Ahora, un juez podría determinar que sea sometida a exámenes para confirmar la veracidad de su cáncer.



La joven permanece en libertad pero enfrenta una investigación por estafa, según reportó el medio G1.

ANGIE RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

