Mujer enfrentó a hombre que la estaba grabando en un bus en Cancún

El acoso sexual es uno de los tantos motivos por el que miles de mujeres se manifestaron en el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, en todo el país.

En el marco del 8M, una mujer en Cancún fue víctima de un hombre que la grabó sin su consentimiento mientras ella viajaba en un transporte público.



Verónica Alejandra Aranda Zapata fue víctima de acoso sexual luego de que un pasajero le grabara las piernas, esto a plena luz del día, ya que, relata para El Universal que "eran como las dos de la tarde y debía entregar unos documentos de mi trabajo, al regresarme tomé el transporte público. (...) cuando volteó y vi una luz hacia mí. Me di cuenta porque ya iba a bajar (del transporte)".



Aranda Zapata se percató que un pasajero la grababa y ella hizo lo mismo. "Me estaba grabando descaradamente. Comencé a grabarlo y dije 'a ver si este tipo baja la cámara', pero me siguió grabando".



Dice que en su momento leyó que cuando sucede algo así, como víctima, "debías hacerlos sentir incómodos. Incomodarlos como nos incomodan a nosotras. Yo estaba muerta de miedo porque temía que me fuera a agredir".



Se distanció un poco del hombre y comenzó a reclamarle que se había percatado de cómo le estaba grabando las piernas. Asimismo, señala que el conductor de la unidad la apoyó y le dijo que lo grabara y que lo subiera a redes sociales.



Tras lo sucedido, la mujer dice que quedó muy nerviosa y que incluso al bajar de la unidad se quedó llorando. "Grité de rabia, me puse a llorar y me retiré. Me di cuenta que nos faltan protocolos, pues aquí en Cancún, lo que hizo ese señor, el típico 'arrimón', el manoseo, es una falta administrativa y es motivo de arresto por parte de la autoridad cívica municipal".

Protocolos para víctimas de acoso sexual en transporte público

Verónica Alejandra Aranda Zapata es funcionaria en el municipio de Benito Juárez en Cancún y comenta que entre su jefe directo y ella buscan trabajar en los protocolos para que choferes de transporte público sepan cómo ayudar o responder ante situaciones similares de acoso sexual y pueden dirigir a la víctima para que se pueda castigar al agresor.



"Yo no le pedí su nombre y no le pedí que borrara el video. Puede seguir en su celular. Si hubiera un policía en ese momento yo ya tendría ese video y una denuncia, pero no saben (los conductores de transporte público) cómo actuar ante una situación así", finaliza.



Asegura que otras mujeres se han acercado a ella y le han dicho que también han sufrido acoso "las han manoseado o hasta eyaculan sobre ellas".



Por su cuenta está investigando sobre el hombre y busca orientarse con un abogado sobre cómo actuar para encontrar a la persona y que esta tenga un castigo.



EL UNIVERSAL - MÉXICO (GDA)