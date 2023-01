Más de tres meses después de entrar al hospital para dar a luz y salir con la mano amputada, la cajeraMais de três meses depois de ter dado entrada num hospital particular para ter um bebê e sair de lá com mão e punho esquerdos amputados, la supervisora de caja de supermercado, Gleice Kelly Gomes Silva, de 24 años, ahora pide respuestas de lo que sucedió.



Ella y sus familaires alegam que el Hospital de la Mujer en Jacarepaguá, hasta hoy no da ningua explicación.





El caso fue registrado ante las autoridades como una lesión corporal culposa motivada por falta de experiencia. El Instituto Médico Legal realizó un examen a la joven.



La mujer dice que tardó en hacer la denuncia porque todavía dependía de su salud para hacer seguimiento del caso pero además temía por represalias. Ella tuvo que regresar al hospital para que le hicieran curetaje.



La paciente tenía 39 semanas de gestación del que se convirtió en su tercer hijo cuando entró al hospital el 9 de octubre del 2022. El bebé nació el día siguiente por parto normal y tuvo un peso de 3 kilos.



La joven tuvo un parto normal. Foto: O Globo



Inmediatamente ella sufrió una hemorragia. Sus familiares dicen que los médicos decidieron colocar intravenosa a través de su mano. La víctima cuenta que sitió fuertes dolores en la mano y el brazo se puso rojo e hinchado por lo que su cuadro de salud empeoró.



El equipo médico la transfirió a otra unidad en São Gonçalo, donde había puesto disponible para ser atendida fue allí donde recibió la noticia de que su mano y brazo izquierdo serían amputados.



Los médicos alegaron que después del parto ella tuvo una hemorragia en el útero, entonces hicieron procedimientos y colocando la intravenosa.



"Me desmayé y cuando desperté vi que el tratamiento me estaba incomodando pero no me di cuenta que la mano estaba hinchada. Solo sentí que estaba adolorida. Estaba en la sala de parto y me desmayé otra vez. El primer procedimiento no resultó y tuvieron que hacer una nueva maniobra. Después recuerdo que me levanté en la sala de pre parto pues necesitaba de cuidados intensivos y no estaba disponible" contó la mujer.

GDA O GLOBO