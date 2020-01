En pleno juicio, mujer defendió a ex novio que le disparó cinco veces

Micheli Schlosser, de 25 años, es una joven brasileña quien, en pleno juicio contra su agresor, pidió permiso al juez para abrazarlo y besarlo.

También lo defendió y comentó, delante de toda la sala, que los disparos que recibió del acusado fueron provocados por ella.

El ataque

El 11 de agosto del 2019, Micheli estaba con su novio, Lisandro Rafael Posselt, de 28, y algunos amigos en una heladería del municipio Venâncio Aires, en el estado Rio Grande do Sul.



Según contó ella misma en el juicio, notó que su novio recibía mensajes de otra mujer y le recriminó. Su molestia fue tan grande que hasta amenazó con denunciarlo por violación.



El acusado, siguiendo lo declarado, se fue de la heladería para regresar minutos después con un arma en la mano.



“Amigos de la joven notaron lo que estaba por suceder e intentaron defenderla metiéndola en un carro”, aseguró el diario ‘La Nación’, de Argentina.



No obstante, el vehículo no fue suficiente y Micheli recibió 5 impactos de bala, de los siete que realizó Posselt.

Nunca me había agredido, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó por su error FACEBOOK

TWITTER

El juicio

De inmediato, el agresor fue capturado y enviado a prisión preventiva. Fue acusado, según el diario local brasileño ‘Folha do Mate’, de intento de feminicidio.



Los últimos casi seis meses los pasó en la Penitenciaría Estatal de Venâncio Aires y, hace algunos días, fue condenado a siete años de cárcel: cinco por intento de femicidio y dos por posesión ilegal de un arma.



Durante las audiencias, Micheli pidió permiso al juez para besarlo y abrazarlo.



“Yo lo provoqué. Nunca me había agredido, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó por su error. No puedo quejarme, él no es una mala persona”, afirmó.

Uma cena inusitada ocorreu em um julgamento no Tribunal do Júri, em Venâncio Aires (RS). Micheli Schlosser, 25 anos, pediu para beijar o ex-namorado, Lisandro Rafael Posselt, 28, que tentou matá-la com cinco tiros em agosto de 2019



Foto --> Álvaro Pegoraro/Folha do Mate pic.twitter.com/eZ6PPbQwIp — Metrópoles (@Metropoles) January 29, 2020

Medios locales manifestaron que el hombre quedará libre, pues “no tiene antecedentes penales y la pena es menor a ocho años”.



Por su parte, el juez que llevaba el caso, Goulart Borges, comentó que se siente sorprendido por la actitud de la mujer, informó ‘La Nación’.



“Me sorprende que tenga ese deseo de mantener una relación con el sujeto que le disparó cinco veces, especialmente si se tiene en cuenta que no tuvieron contacto desde el arresto, pese a que ella pidió tenerlo".



Tendencias EL TIEMPO