Video: caso de mujer declarada muerta alertó a enfermeros por movimientos involuntarios

El pasado domingo, 18 de febrero, se compartieron unas grabaciones en redes sociales, en las cuales se denunciaba el caso de una mujer quien había "revivido" en la morgue del Hospital General San Juan de Dios, ubicado en la capital de Guatemala.



Al parecer, la paciente había sido declarado muerta hacía cinco horas. Estas fueron las explicaciones del caso publicadas por la institución de salud.



"Estaba en la morgue respirando", esto es lo que se escucha decir a uno de los funcionarios del Hospital en el video viralizado, mientras se empujaba la camilla en donde estaba la paciente.



En la grabación, que dura un minuto y 26 segundos, se logra ver a cuatro personas buscando ayuda en la institución mientras se lleva a la paciente, presuntamente fallecida, al pabellón de Urgencias. De acuerdo con descrito, la mujer 'resucitó' en la morgue.



"Revisen si tiene signos", dice una enfermera cuando llegan al área y llaman a los doctores de turno.



Según se explica, el personal la observó haciendo movimientos involuntarios y respirando, a pesar de haber permanecido cinco horas intacta.



Una joven mujer fue declarada fallecida en el Hospital San Juan de Dios, enviada a la morgue y posteriormente regresada a la emergencia, debido a que tenía movimientos y aparentemente aún respiraba. pic.twitter.com/3meLM4SOtH — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) February 18, 2024

¿Qué fue lo que realmente sucedió?

El pasado domingo, el Hospital General San Juan de Dios, situado en la Ciudad de Guatemala, compartió un comunicado en su página oficial en donde daba explicaciones del caso.



Según se aclara, durante la madrugada del 18 de febrero, patólogos se percataron que una persona, quien había sido declarada muerta, presentaba movimientos involuntarios. Tras lo observado, los funcionarios actuaron de acuerdo al protocolo médico, "el cual establece que se debe regresar a emergencias".



Las declaraciones de la institución señalaron que se trataba de una joven que había ingresado en malas condiciones físicas el día anterior. En su historial se destacaba un alto grado de desnutrición producto de constantes convulsiones y parálisis cerebral.

El Hospital General San Juan de Dios se pronuncia por video que circula en redes sociales el cual muestra el traslado de una persona de la morgue hacia el área de emergencia. #HospitalGeneral #Paciente #Morgue #Emergencia pic.twitter.com/mEO2Y3Pg9q — Canal Antigua (@CanalAntigua) February 18, 2024

Al ser remitida a urgencias, los médicos la atendieron con ventilación mecánica. "Los monitores dejaron de detectar actividad respiratoria y cerebral, por lo que tras media hora de labores médicas, los profesionales determinaron el deceso", se esclareció en el documento.



De igual forma, se informó que al ser llevada de nuevo a emergencias, se aplicaron los protocolos de resucitación y ventilación mecánica.



Sin embargo, los monitores no volvieron a detectar signos vitales.



Los profesionales que se encontraban en la institución indicaron que los resultados de las labores de resucitación no fueron positivos y que se lamenta su fallecimiento.

Laura Nathalia Quintero Ariza.

Redacción Últimas Noticias.

