En México continúa la conmoción por la muerte de una joven de 14 años después de un episodio de matoneo en un colegio.

Norma Lizbeth Ramos falleció días después de una pelea con una compañera que presuntamente le hacía bullying.

Por este hecho, la directora del colegio donde estudiaba Norma fue destituida del cargo.



Según Infobae, la directora de la Secundaria Anexa a la Normal 0518, ubicada en Teotihuacán, estado de México, dejará el cargo por acuerdo entre las autoridades escolares y la familia de la adolescente.



La salida de la directora se dio después de que manifestantes bloquearon la autopista México-Pirámides, en el punto de acceso a la zona arqueológica de Teotihuacán, afuera del plantel educativo donde estudiaba Norma.



“Justicia para Norma Lizbeth ¿Dónde estaba la directora?”, se podía leer en una de las pancartas de los manifestantes. Otros gritaban “¡Qué salga!” y golpeaban las puerta del colegio. Para los protestantes, la directora es una de las responsables del hecho por no haber intervenido ante el acoso escolar.

¿Qué le pasó a Norma Lizbeth?

De acuerdo a familiares de Norma, ella sufrió bullying durante meses por parte de una compañera, a la que se unían otras. Por esta razón no quería volver a la escuela.



En desarrollo del matoneo de que era víctima, la chica aceptó pelear con su acosadora con la intención de que con esto pararan las agresiones en su contra.



“Ella acudió al lugar porque ya no quería que se burlaran más de ella y fue por eso que accedió a ir al lugar donde fueron los hechos y siempre la hacían a un lado a mi hermana. De hecho igual los demás compañeros igual le hacían bullying”, indicó la mujer en entrevista con el medio local Viento Informativo.



La pelea ocurrió el 21 de febrero pasado. En videos que circulan en redes sociales se ve a varios estudiantes riéndose y alentando a las jóvenes. Según Infobae, Norma terminó la pelea con el rostro inflamado y la nariz ensangrentada.



En el centro médico donde fue atendida Norma, una radiografía reveló que tenía la nariz fracturada. Sus familiares creyeron que eso fue lo más grave que le pasó, pero después comenzó a tener náuseas y se desmayó varias veces. El 13 de marzo falleció y fue sepultada dos días después.



La causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico severo, producto de los golpes que recibió en la cabeza por su agresora y otras jóvenes.



En redes sociales han criticado a quienes presenciaron la pelea por no haber hecho nada para frenar el ataque.



La Fiscalía General de Justicia del Estado de México no se ha pronunciado ante este hecho. Al parecer, ya abrió una investigación.

