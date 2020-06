La muerte de un joven detenido por no usar tapabocas indigna a México

En los últimos días el mundo se conmocionó por el caso de George Floyd, el ciudadano afroamericano que murió en manos de un policía en Minneapolis, Estados Unidos. Ahora, días después, se conoce que en México se presentó un caso similar.



Giovanni López, un obrero de 30 años de edad, fue detenido por, supuestamente, no usar tapabocas. El hombre fue entregado muerto a sus familiares. Los hechos ocurrieron en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, al sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara.



La última vez que su familia lo vio con vida fue el 4 de mayo, cuando los policías de Ixtahuacán llevaban a cabo un redada para detener a todas las personas que transitaran por la calle sin usar tapabocas, según relata ‘El Universal Oaxaca’.

El caso tomó importancia luego de la difusión y viralización de un video en el cual se ve la detención de López. En el metraje se observa cómo los agentes lo interceptaron y comenzaron a golpearlo y a ahorcarlo mientras el hombre intentaba huir.



Las personas a su alrededor protestaban por el uso excesivo de la fuerza por parte de los policías. “No hagan eso, comandante” “Él no hizo nada” “¿Por qué hacen eso?”, son algunos de los reclamos que se escuchan. Después Giovanni fue ingresado en un vehículo policial.

Giovanni López, albañil de 30 años, fue golpeado por policías de Jalisco por no portar cubrebocas, murió a causa de un traumatismo craneoencefálico, tenía un balazo en el pie.



Este es el estado de terror y persecución que instala @EnriqueAlfaroR.#JusticiaParaGiovanni!! pic.twitter.com/DYlU2J7MV3 — Arq Michael Oviedo (@Mike_Oviedo) June 3, 2020

Según relata el ‘Heraldo de México’, cuando sus familiares llegaron al Ministerio Público les dijeron que Giovanni no estaba ahí, pues había sido trasladado al Hospital Civil dado que a los uniformados “se les había pasado la mano”.



En el hospital tampoco aparecía el hombre, por lo cual, decidieron ir hasta el Servicio Médico Forense. Ahí estaba el cuerpo.



El acta de defunción dice que la causa de su muerte fue un traumatismo craneoencefálico, sin embargo, la familia encontró que tenía una disparo de bala en la pierna, así como diversas lesiones en el cuerpo.



Ha pasado casi un mes desde la detención y las autoridades aún no han logrado aclarar el motivo del arresto de Giovanni. En una conferencia virtual, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, afirmó que el caso se mantuvo en secreto durante todo ese tiempo para conseguir “éxito en la investigación”.



La Fiscalía de Jalisco negó que López fuera detenido por no acatar medidas sanitarias. Según los documentos oficiales citados por el ‘Heraldo de México’, el hombre habría incurrido en una “falta administrativa” y fue detenido por su actitud agresiva.



Solís Gómez informó que actualmente se está llevando a cabo una investigación sobre el caso: “se está investigando al personal en activo del Ayuntamiento de Ixtlahuacán, específicamente a policías municipales. No es la única carpeta donde se investiga a este personal tenemos otras dos”.



Además, señaló que el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos es quien debe explicar por qué los policías siguen activos en sus funciones.



“Si no los han separado del cargo sus razones tendrán, pero el Ministerio Público tomará una decisión que traerá consecuencias hacía un lado u otro. Hasta donde entendemos, los policías están en activo”, destacó.



Giovanni López era un obrero de 30 años que fue detenido el pasado 4 de mayo por supuestamente no portar un tapabocas. Foto: Twitter

Otra de las aristas de este caso señala al alcalde Eduardo Cervantes Aguilar por presuntamente ofrecer 200 mil pesos (aproximadamente 33 millones de pesos colombianos) a los familiares de Giovanni con el fin de que no difundieran el video de la detención.



Por el momento el alcalde no está siendo investigado, pero, si fuera cierto que actuó de esa manera, podría ser acusado de obstrucción de la justicia, señaló el fiscal Solís.



Según ‘Forbes México’, la autoridad estatal estimó que pronto se darán a conocer los resultados de la investigación a cargo del Ministerio Público por la muerte de Giovanni López y, en ese momento, se determinará si existió responsabilidad de servidores públicos.



Varios mexicanos han alzado su voz para pedir justicia por Giovanni. Con el hashtag #JusticiaParaGiovanni la sociedad ha demostrado su indignación hacia el abuso policial y exige que la ley se aplique a quienes están implicados en su muerte.



El famoso director mexicano Guillermo Del Toro se pronunció mediante su cuenta de Twitter: “No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido –la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública”.



Además, Del Toro invitó a marchar para exigir justicia por la muerte de Giovanni.

