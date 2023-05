El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este miércoles en un anuncio televisado que firmó el Decreto Ejecutivo 741 con el que hará uso del artículo 148 de la Constitución, también conocido como la 'muerte cruzada'; esta figura le permite al mandatario de turno disolver la Asamblea Nacional (órgano legislativo ecuatoriano), convocar a elecciones legislativas y presidenciales, y gobernar mediante la expedición de decretos durante seis meses.



Con esta decisión, Lasso se convierte en el primer presidente de ese país en hacer uso de este artículo, creado durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017). Pero ¿qué significa realmente la 'muerte cruzada' y qué facultades le otorga al mandatario?.

(Además: Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firma 'muerte cruzada' y disuelve el Parlamento)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Foto: AFP

Guillermo Lasso usa su 'as bajo la manga'

En medio de un juicio político que amenazaba con la remoción de su cargo, al mandatario ecuatoriano le quedaba el mecanismo de la denominada "muerte cruzada", que implica disolver el Congreso para dar paso a elecciones generales anticipadas.



El presidente de 67 años justificó su decisión "para dar una salida constitucional" al país.



(También: El alarmante auge de las antidemocracias: ¿hacia dónde se dirige el mundo?)



"He decidido aplicar el articulo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna", dijo el mandatario este miércoles.

El presidente conservador justificó su decisión como una acción "democrática" que figura como un recurso de la Constitución de ese país, además de que, según él, "le devuelve al pueblo el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones".

He firmado el Decreto Ejecutivo 741, con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al CNE se convoque a elecciones.



Ecuatorianas y ecuatorianos: esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y

conmoción interna que soporta… — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) May 17, 2023

¿Qué es el artículo 148?

En la Constitución de la República de Ecuador, el artículo 148 expresa que "la Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, esta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna".



Para este caso, Guillermo Lasso respaldó su decisión bajo el argumento de "grave crisis política y conmoción interna" en el país. Esta decisión también implica la disolución del Gobierno y de su gabinete, por lo que se deberá formar uno nuevo.



(Lea: Nayib Bukele advierte a las ONG de derechos humanos: 'Vamos a arrasar' con pandilleros)

Facebook Twitter Linkedin

Sesión parlamentaria en la que se desarrolló el juicio político contra Guillermo Lasso. Foto: AFP

Asimismo, la carta magna expresa que "esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años de su mandato".

Este mecanismo, a pesar de ser constitucional, es considerado por expertos como una medida que podría conllevar a una crisis en el país.



(Le recomendamos: Ucrania: mujeres rompen normas de género y sirven a su país en la guerra)



"Ahí es cuando podría potencialmente haber un problema social, una inestabilidad real" por las pugnas de poder y vacíos que deja esa figura, sostuvo a la AFP el politólogo Esteban Nichols, de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito.



La disolución fue implantada por el gobierno de Correa (2007-2017) y sería la primera vez que se aplica. Para el constitucionalista Rafael Oyarte, este mecanismo sería una "irresponsabilidad política" que beneficiaría a la izquierda del correísmo en el caso de comicios antes de hora.

Firma electrónica en la #MuerteCruzada. Correcta decisión. Ahora, el 70% NO correista, repetirá su división? Entendieron tarde; entendamos ahora. pic.twitter.com/BKjUXQKBAh — Carlos Vera (@CarlosVerareal) May 17, 2023

¿Qué le permite hacer?

En un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de

disolución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocará para una misma fecha a

elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos

períodos.



(Puede leer: cuatro factores que explican el nuevo frenazo económico de Venezuela)

Facebook Twitter Linkedin

Mientras se celebran las elecciones generales, Guillermo Lasso podrá gobernar bajo expedición de decretos. Foto: Agencias

Durante su anuncio, el mandatario señaló que ya había solicitado al CNE la convocatoria "inmediata" a elecciones legislativas y presidenciales.



Mientras se celebran los comicios en el país, y antes de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Guillermo Lasso podrá, bajo previa aprobación de la Corte Constitucional, "expedir decretos-leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo"; esto quiere decir que solo podrá decretar en materia económica.





(Le puede interesar: 'No voy a ser mascota del poder': Cristina Kirchner descartó opción de ser candidata)



Lasso, incluso ya envió su primer decreto a la Corte para su aprobación: "He firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos, fortalecer la economía de 460.000 familias ecuatorianas y que significará que cerca de 200 millones de dólares regresen a sus hogares", declaró el presidente este miércoles.

Todos tranquilitos. La cúpula de las Fuerzas Armadas y el Comandante de la Policía dicen que harán respetar el decreto de la muerte cruzada firmado por el presidente Guillermo Lasso, porque es constitucional. pic.twitter.com/TVkZXuQUmC — LaHistoria (@lahistoriaec) May 17, 2023

¿Lasso podrá lanzarse como candidato?

Si bien el mandatario convoca a sus ciudadanos nuevamente a las urnas, esto no significa que el Presidente y la Asamblea elegida tendrán un período regular de mandato. Las autoridades elegidas mediante las elecciones convocadas bajo el artículo 148 gobernarán hasta que termine el período del presidente saliente, es decir, los poco más de dos años que le quedan a Guillermo Lasso.



(Más noticias: 'No podemos normalizar relaciones con la dictadura de Maduro': Juan Guaidó desde Miami)



Asimismo, en caso de que el Presidente de la República resulte nuevamente electo, la Constitución sugiere que dicha elección debe entenderse como una ratificación por parte del pueblo de la gestión del Presidente para terminar el período para el que fue inicialmente electo y en consecuencia "no debería considerarse como otro período y cabría su reelección".

Santiago Andrés Venera Salazar

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO