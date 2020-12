Murió‌ ‌Edgardo‌ ‌del‌ ‌Villar,‌ ‌‌presentador‌ ‌‌de‌ ‌'Telemundo'

Tras una larga lucha contra el cáncer de cerebro, Edgardo del Villar, reconocido presentador mexicano del noticiero de Nueva York ‘Telemundo 47’, falleció a los 50 años.



En octubre de 2019, el periodista anunció que había logrado vencer la enfermedad, después de realizarse quimioterapia y radioterapia, así como una cirugía de cerebro. Esto tras haber sido diagnosticado con tres tumores cerebrales y cáncer terminal.



Aunque le dijeron que le quedaban solo unos cuantos meses de vida, logró reintegrarse a ‘Telemundo’ en noviembre de ese año. “Es una batalla vencida. Estamos peleando con un gigante, pero le estamos ganando”, dijo en ese entonces.

Sin embargo, el 25 de agosto de este año, el conductor anunció mediante un video que se retiraba de las cámaras debido a que quería enfocarse en su salud.



“Me siento eternamente optimista. He decidido tomarme un tiempo para centrarme en mi salud. Ya no me verán en la pantalla de ‘Telemundo 47’. No ha sido nada fácil y ahora todos mis esfuerzos se aplicarán para ganar esta batalla contra el cáncer”, aseguró.



Lastimosamente, el domingo 13 de diciembre, 'Telemundo' informó sobre su deceso por medio de Twitter. “Última hora: muere el entrañable presentador Edgardo del Villar, tras una ardua lucha contra el cáncer”.

#ÚLTIMA HORA: Muere el entrañable presentador, Edgardo del Villar, tras una ardua lucha contra el cáncer. Más aquí. https://t.co/YUrM39QtgG — Telemundo 47 (@Telemundo47) December 14, 2020

“Se negó a darse por vencido ante una enfermedad totalmente incurable y de rápida propagación. Se empujó al límite, regresó al aire durante todo su tratamiento y se mantuvo positivo y optimista durante todo el proceso. Él fue nuestra inspiración y lo amamos”, escribió el medio en un comunicado, en el cual también expresó su más sentido pésame a la madre, hermanos, esposa e hija del conductor.



Su esposa, Carolina Novoa, también dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, en la cual publicó una serie de imágenes junto a él y un mensaje de despedida.



“Hace 16 meses comenzamos un camino muy duro... una prueba de amor muy grande que Dios nos puso (...) Hoy el cielo está de fiesta al recibir al hombre más hermoso y al mejor esposo que me pudo dar la vida”, escribió.



Edgardo del Villar fue parte de programas como ‘Al rojo vivo’, ‘Un nuevo día’ y ‘Noticiero Telemundo’. También fue conductor por 12 años de ‘Las Noticias’, de ‘Televisa’.



“Conocíamos a Edgardo como un periodista y narrador talentoso, todo con una sonrisa que iluminó la pantalla. Todos lo vimos por nosotros mismos, y mucho más”, publicó 'Telemundo', recordando el positivismo con el que el presentador enfrentó cada una de las etapas de esta enfermedad.



El deceso de Del Villar se une al del periodista Joel Sampayo Climaco, reconocido como 'El reportero del aire', quien falleció el pasado 2 de diciembre por un cáncer de esófago.



Sampayo trabajaba para uno de los canales de noticias de ‘Multimedios’ y fue el primer reportero que informó sobre temas de movilidad desde un helicóptero en México. Lo hacía en la ciudad de Nueva León.



