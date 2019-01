Vicepresidente de Ecuador acompañará a familia de víctima de atentado

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó en Twitter que el vicepresidente de ese país, Otto Sonnenholzner, acompañará a Bogotá a la familia de Erika Chicó, quien murió este jueves en el atentado que contra la Escuela de Policía General Santander, que dejó nueve muertos y 54 heridos.



"He dispuesto que el vicepresidente de la República, @ottosonnenh, se traslade inmediatamente a Bogotá acompañando a los familiares de Erika Chicó y para atender a los cadetes compatriotas", dijo Moreno.

Moreno había confirmado el fallecimiento de Chicó y también que otra ecuatoriana, Carolina Sanango, había resultado herida. "Esperamos la pronta recuperación de Carolina Sanango, quien sufrió heridas leves", dijo el presidente ecuatoriano.

El mandatario ecuatoriano también pidió responsabilidad por el atentado y reiteró el compromiso de Ecuador contra el terrorismo. "Los responsables de este crimen deberán pagar por haber enlutado a familias humildes e inocentes de la región. Reafirmamos nuestro compromiso con los países hermanos en la lucha contra el terrorismo y toda forma de violencia", afirmó Moreno.

Un ciudadano panameño también resultó herido tras la explosión en la Escuela de Policía General Santander, según dijo Paola Mora, vocera de los equipos de rescate.



Las autoridades no han facilitado más detalles acerca de la labor que el panameño en la escuela donde se forman los oficiales de la Policía colombiana, aunque numerosos miembros de las fuerzas de seguridad de países latinoamericanos hacen cursos en instituciones de Colombia. Según el diario 'El Comercio', las dos ecuatorianas eran cadetes.



El atentado se produjo sobre las 9:30 a.m. de este jueves cuando un carro cargado con explosivos fue ingresado por desconocidos en la Escuela de la Policía, situada en el sur de Bogotá. Las autoridades no han indicado quiénes pueden ser los autores del atentado.



Redacción internacional*

Con Efe