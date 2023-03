En el barrio de Monsterrat, entre las calles Paseo Colón y Hipólito Yrigoyen, a tan solo unos metros de la Casa Rosada, lugar donde se concentra el poder ejecutivo de Argentina, ocurrió un hecho que conmocionó a dicho país.



Hacia las 5:15 de la mañana, una bebé que vivía en situación de calle junto a sus padres, fue encontrada sin signos vitales.

De acuerdo con varios medios locales, en horas de la madrugada los progenitores de la pequeña se percataron de que no reaccionaba tras intentarla despertar. Fue entonces cuando corrieron con la niña en brazos hasta una caseta de la Policía Federal con el fin de pedir ayuda.



Allí, al ver que algo no estaba bien, las autoridades llamaron al personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same) con la esperanza de que pudiese ser auxiliada. No obstante, al llegar declararon que la menor había fallecido algunas horas atrás.

Los padres de la bebé recibieron atención piscológica. Foto: iStock

El medio de comunicación argentino Clarín, informó que la zona que la familia frecuentaba (Paseo Colón) suele ser utilizada por personas en situación de calle que utilizan los sitios techados del lugar para poder resguardarse.



Así mismo, presentó el testimonio de uno de los comerciantes cercanos de a la Plaza de Mayo, quien aseguró que la pareja era joven "y rondan entre los 25 y 30 años".



Finalmente, psicólogos del gobierno han estado acompañando a la familia en el proceso de duelo, mientras que las auroridades investigan el caso, el cual fue catalogado como "muerte dudosa".

Los niños: el sector más perjudicado por la pobreza

El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec) publicó que en el 2022 la pobreza en el país alcanzó una tasa del 39,2 por ciento. De este porcentaje, el 54,2 por ciento eran niños de hasta 14 años.



En Argentina, según elMinisterio de Desarrollo Humano y Hábitat, fueron detectadas 1.000 personas durmiendo en la calle y otras 1.500 en paradores. Foto: AFP

Esto se puede traducir en que más de 5,5 millones de niños no cuenta con los recursos necesarios para vivir plenamente. De hecho, el estudio especifica que hay dificultades en la compra de bienes y el acceso a una casta básica alimentaria.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS