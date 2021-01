Movimiento feminista repudia la ley que prohíbe aborto en Honduras

El Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla de Honduras expresó este viernes el "repudio total" a la aprobación por parte del Parlamento de un decreto de ley que prohíbe de forma absoluta el aborto al blindar el artículo 67 de la Constitución que ya rechazaba la interrupción del embarazo por cualquier causa.



La ley aprobada este jueves por el Parlamento hondureño, añade, sentencia a "niñas, adolescentes y mujeres al aborto en condiciones de clandestinidad e inseguridad".



El Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, una organización con más de 30 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos en Honduras, indicó que rechaza la actitud del Congreso Nacional al aprobar el decreto y tildó de "enemigos" a los diputados que votaron a favor de la ley.



Los parlamentarios que aprobaron la ley son "enemigos" y "nos niegan la obligación estatal de respetar, proteger y hacer vigentes nuestros derechos sexuales y reproductivos", añadió.

El colectivo también condenó que la despenalización del aborto en Honduras sea consultada a las iglesias, pues el Estado es laico.



"Repudiamos la manipulación por parte del oficialismo cachureco (Partido Nacional), ya que este es un problema grave de salud pública que, según cifras oficiales de la Secretaría de Salud, solo en 2019 se dieron más de 1.000 egresos hospitalarios por aborto en el sistema de salud pública y se dieron 882 partos en niñas de entre 10 y 14 años producto de violencia sexual", enfatizó.



Honduras se consolidó en el grupo de seis países de la región que prohíbe el aborto en todas las circunstancias y que completan El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam.



"Nos indigna la demagogia al utilizar un problema vital para las mujeres como distractor, en medio de los señalamientos que sufre el (poder) Ejecutivo en estos momentos por sus vínculos con el narcotráfico", señaló el colectivo feminista.



Señaló además que el Código Penal de Honduras ya contempla la penalización del aborto. "Este adefesio legal sólo puede ser producto de mentes retorcidas que buscan blindar sus intereses, codicia y sed de poder".

"¿Por qué no blindan la Constitución y ponen un escudo contra la corrupción?,¿¡Por qué no modifican el Código Penal para asegurar cadena perpetua a los ladrones del erario público?", agregó.



El movimiento indicó además que la "democracia como modo de vida y sistema que garantiza la pluralidad y goce de derechos ha sido eliminada, las mujeres solo significamos ÚTEROS para procrear la especie humana que luego nos apuñala por la espalda y nos pisotea a su libre antojo".



Instó a las mujeres y a los hombres dignos "a no votar" en las elecciones generales de noviembre de 2021 por los diputados que apoyaron el decreto y "nos traicionan, asesinan y criminalizan".



La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (Oacnudh) lamentó la víspera la aprobación de la reforma constitucional para la prohibición absoluta del aborto y recordó que "contraviene obligaciones internacionales y recomendaciones específicas al Estado de Honduras sobre los derechos de las mujeres".



EFE