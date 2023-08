Sobre las 6:20 p. m. de este miércoles 9 de agosto, fue asesinado Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador. El político de 59 años salía de una reunión electoral en un colegio en Quito, capital de ese país.



(En contexto: Asesinan al candidato a la presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio)



Allí, recibió múltiples disparos que causaron su deceso.



El lugar del crimen fue acordonado y permanecerá así mientras las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes.

Según dio a conocer la Fiscalía de Ecuador, el tiroteo dejó al menos 9 personas heridas, quienes asistieron al evento político. Además, un sospechoso de haber disparado contra Villavicencio murió.



"Un sospechoso, que resultó herido durante el cruce de balas con el personal de seguridad, fue aprehendido y trasladado malherido hasta la Unidad de Flagrancia en Quito. Una ambulancia de los Bomberos confirmó su deceso", dio a conocer la entidad.



(Además: Fernando Villavicencio: en video, pánico por el asesinato del candidato en Ecuador)

Peritos forenses trabajan en la zona donde fue asesinado el candidato a la Presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio hoy, en Quito (Ecuador). Foto: EFE/ José Jácome

Video clave: captaron el momento cuando empiezan los disparos

El momento del ataque al político ecuatoriano, a la salida de un colegio de Quito, fue grabado por asistentes al evento.



(También: Los sentidos mensajes de políticos tras asesinato de Fernando Villavicencio, candidato)



En el video se observa cómo Fernando Villavicencio sale del recinto fuertemente custodiado. A su alrededor, también hay una multitud de simpatizantes de quienes él se despide.



El candidato, de 59 años de edad, ya había denunciado amenazas de muerte en su contra. Varios usuarios en redes sociales han compartido videos en los que se escucha al candidato referirse a dichas amenazas, asegurando incluso que no iba a usar chaleco antibalas y que “no le tenía miedo a la muerte”.

El candidato presidencial salía de un mitin electoral en un colegio de Quito. Foto: Twitter de @EmergenciasEc

“A mí me han dicho que use el chaleco (antibalas). Aquí estoy a camisa sudada. Ustedes son mi chaleco antibalas; yo no necesito. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes me cuidan”, mencionó el fallecido candidato en una de sus apariciones públicas durante la campaña.



(Vea: 'El crimen organizado ha llegado muy lejos', dice el presidente de Ecuador)



Este miércoles 9 de agosto, de acuerdo con lo que se alcanza a apreciar en las imágenes que circulan, el candidato no portaba chaleco antibalas.

El candidato iba custodiado por las autoridades. Foto: Twitter de @EmergenciasEc

Segundos después de salir del colegio Anderson, ubicado en zona céntrica de Quito, y cuando el candidato recién entraba a una camioneta plateada, empezó una ráfaga de disparos.



(Puede interesarle: El video cuando Fernando Villavicencio advirtió en televisión que lo iban a asesinar)



Uno de los hombres que cuidaba a Villavicencio, cuando comenzaron las descargas, cerró inmediatamente la puerta del vehículo en el que ya se encontraba el político.



Al tiempo, los presentes se tiraron al suelo para intentar protegerse de los disparos.

Los disparos empiezan justo cuando ingresa al automóvil. Foto: Twitter de @EmergenciasEc

Lo que se sabe hasta ahora es que Fernando Villavicencio alcanzó a ser llevado a la Clínica de la Mujer, que quedaba muy cerca del centro educativo. Sin embargo, desde allí, se confirmó su deceso.



"Indescriptible, que en estos momentos pase esta situación; insostenible, insoportable recibir la noticia de que mi sobrino acaba de fallecer aquí en la Clínica de la Mujer", manifestó Galo Valencia, tío del candidato presidencial asesinado.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

