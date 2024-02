Misterio por muerte de exasesor del gobierno Bukele: familia denuncia signos de tortura

La familia del exasesor de seguridad nacional del presidente Nayib Bukele, que murió bajo custodia del Estado, exigió este viernes explicaciones sobre su muerte al denunciar que su cuerpo tendría señales de presunta "tortura".



"Estamos con un mar de dudas, un océano de dudas sobre cómo sucedió el deceso de esta persona", señaló a medios locales Lucrecia Landaverde, abogada de la familia del fallecido, Alejandro Muyshondt.

El exasesor de Bukele, quien estaba encarcelado, falleció el pasado miércoles en un hospital público mientras estaba bajo custodia del Estado.



"El cuerpo tiene múltiples hematomas, múltiples evidencias de que fue de alguna manera torturado", sostuvo la abogada. Describió que "se ven los golpes, se ven los hematomas, el cuerpo tiene agujeros" y "pareciera ser que le practicaron una lobotomía".

La familia de Alejandro Muyshondt fue contactada por un fiscal de la fiscalía de San Marcos, pero al llegar al lugar se dan cuenta que esa persona no existe, explica la abogada Lucrecia Landaverde. pic.twitter.com/ScyMG2dGK2 — Radio YSUCA 91.7 FM (@ysuca91siete) February 9, 2024

Landaverde acudió este viernes junto a la madre del fallecido, Patricia Álvarez, a una oficina de la fiscalía en la zona sur de San Salvador, para obtener algún documento que certificara la muerte de Muyshondt, pero no lo lograron.



Landaverde señaló que la familia no ha podido sepultar su cuerpo por la falta de documentación del hospital público al que fue llevado por las autoridades e indicó que el hospital "desaparece la evidencia".



"Nos entregan el cuerpo el día de ayer (jueves), pero ocultaron y desaparecieron la información del Hospital Saldaña, donde supuestamente falleció, y no tienen ni un solo papel que nos permita acreditar que falleció allí o que al menos haya tenido alguna atención médica en ese lugar", acotó.



Añadió que en una sede de la Fiscalía les dijeron que aún no le habían realizado la autopsia, cuando el Instituto de Medicina Legal (IML), ente forense del Estado, les entregó el cadáver.



Álvarez dijo a periodistas, sin mencionar nombres, que a su hijo "lo silenciaron" y fue víctima de "vejámenes" al estilo de "Klaus Barbie", un agente alemán durante el régimen nazi involucrado en crímenes de lesa humanidad durante la Segunda Guerra Mundial.



"Ese muchachito es un cristo, ninguna madre tuviera que recibir su hijo así", dijo Álvarez.



Tras el arresto de Muyshondt, el 9 de agosto de 2023, Bukele lo acusó de ser "doble agente" luego de que este hiciera señalamientos contra un diputado oficialista, acusado de "falsedad ideológica" en un documento.



"Lo silenciaron": habla Patricia Álvarez, madre de Alejandro Muyshondt, exasesor de seguridad del gobierno. pic.twitter.com/d5aQ7u7Ikz — Radio YSUCA 91.7 FM (@ysuca91siete) February 9, 2024

"En las investigaciones, el Organismo de Inteligencia del Estado descubrió que el señor Muyshondt actuaba como un doble agente desde el año 2019" y "habría trabajado para el expresidente Mauricio Funes (2009-2014)", sostuvo Bukele.



El mandatario señaló que tanto Funes como Muyshondt "filtraban documentos clasificados" a periodistas, a un "gobierno extranjero" que no identificó, y a ciudadanos de otros países.



Funes huyó a Nicaragua en 2016, donde inicialmente recibió asilo y luego el presidente nicaragüense Daniel Ortega le concedió la nacionalidad, con lo cual no puede ser extraditado.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE