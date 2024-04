Ministro del Interior de Perú renuncia al cargo en medio de investigación a Dina Boluarte

El ministro del Interior de Perú, Víctor Torres, renunció este lunes al cargo en medio de la investigación que enfrenta la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz de unos relojes Rolex que no habría declarado dentro de sus bienes.

El ministro se desempeñaba como máximo responsable de la policía, que el fin de semana allanó junto a la fiscalía la vivienda y despacho presidencial de Boluarte en el marco del llamado "Rolexgate".

El operativo policial rompió la cerradura de la puerta, y del Palacio de Gobierno, tras lo cual la presidenta afirmó que el procedimiento se había hecho de manera arbitraria, abusiva y desproporcionada, y que ella estaba colaborando con la investigación.

Sin embargo, Torres aseguró este lunes que tomó la decisión de dejar el cargo porque tiene "un problema familiar" y no por la presión de sectores políticos y sociales.

"A mí no me ha botado ni me han censurado (en el Parlamento), yo me voy tranquilo", declaró Torres al abandonar el Palacio de Gobierno tras la sesión de este lunes del Consejo de Ministros.

"Yo he coordinado con la señora (presidenta) y me voy porque le he pedido y la señora ha accedido", agregó.

Fuentes del Ejecutivo consultadas por el diario local El Comercio aseguran que la salida de Torres también la impulsó una entrevista que el ministro otorgó el domingo al programa Panorama. En esa emisión, Torres aseguró que el problema de la inseguridad en Perú lleva años y requiere de un largo tiempo para resolverse. No obstante, destacó que él ha sido capaz de mostrar resultados prontamente.

“Este es un tema de 20 o 30 años, en cuatro meses no se va a resolver. Por lo menos, para trabajarlo bien se necesita de uno o dos años. Sin embargo, yo —que no debo ser el indicado— me felicito por haber llevado nuevamente a la Policía el tema de la investigación que estuvo fuera por 19 años y lo manejan otras entidades que han llevado al país a la zozobra”, afirmó en el programa.

Dina Boluarte, presidenta de Perú. Foto:AFP Compartir

Torres aseguró este lunes que deja el gabinete de ministros "en paz, con las manos limpias" porque ha "trabajado poniendo un grano de arena por el Perú".

También invocó a todos los sectores del país a que "dejen trabajar a la presidenta" y aseguró que las investigaciones que se han abierto contra la mandataria "son elementos distractores".

Promuevan que el Perú siga gobernándose tranquilo con la señora Dina (Boluarte)

"Promuevan que el Perú siga gobernándose tranquilo con la señora Dina (Boluarte)", afirmó dirigiéndose a los periodistas.

Pidió, además, dejar "que trabaje tranquilo" el coronel Harvey Colchado, el jefe de la Dirección de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP) que dirigió la operación que a la medianoche del pasado viernes allanó la casa de Boluarte.

El saliente ministro del Interior adelantó que a las 6 p.m. se conocería a su sucesor en el cargo, aunque evitó detallar de quién se trata. “Han venido varios generales, la señora va a decidir, yo me voy en paz", expresó.

El gobierno registra así su primera baja desde que a mediados de marzo estalló el escándalo por una publicación periodística que reveló el uso de varios relojes de lujo por parte de la mandataria, de 61 años.

Pero la salida de Torres no sería la única en el gobierno de Boluarte. Según el diario local El Comercio, el Gobierno está evaluando realizar cambios en el equipo ministerial que serían anunciados entre este lunes y martes.

"Las bancadas han solicitado cambios, no nos han dicho en qué carteras, pero todos sabemos cuáles podrían ser, debe refrescarse este Gabinete", afirmó por su parte la legisladora María del Carmen Alva.

*Con Efe y El Comercio (GDA)