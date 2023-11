Minera canadiense revisará fallo panameño que declaró inconstitucional contrato minero

La minera canadiense First Quantum Minerals (FQM) anunció este martes que "revisará el contenido del fallo" de inconstitucionalidad del contrato que renovaba la concesión de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, un acuerdo que desató durante el último mes las peores protestas en Panamá en décadas.



La mina, que reaccionó horas después de que la Corte Suprema de Justicia de

Panamá anunció que el contrato ley era "inconstitucional", añadió también que "respeta las leyes panameñas" y que han "escuchado el clamor popular", por lo que reiteraron su disposición de tener un "diálogo constructivo".

"Ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la inconstitucionalidad de la Ley 406 de 2023, anunciado el martes 28 de noviembre de 2023 (el Fallo), la Empresa desea expresar que respeta las leyes panameñas y revisará el contenido del fallo para comprender los fundamentos del mismo", señala un comunicado.



Según explicaron expertos a Efe, el contrato ley con la minera canadiense viola más de una docena de artículos de la Carta Magna, no solo ambientales sino de Administración pública.



"Son más de una docena de artículos (...) este contrato no solamente violaba normas ecológicas sino de administración públicas fundamentales como el artículo 32 de la Carta Magna que establece el debido proceso legal", dijo a Efe el abogado Harley Mitchell.



(Lea también: Panamá paraliza subida de las pensiones al no contar con los ingresos por la minería)



El experto detalló que "el órgano Ejecutivo solo puede negociar contratos de acuerdo a la ley y en este caso la ley correspondía al decreto de 1969 que establecía específicamente que los minerales de Donoso (donde se ubica la mina) se debían dar en licitación pública" y no por negociación directa, como se hizo.



En el comunicado, la minera recordó que el contrato "fue el resultado de un proceso de negociación largo y transparente, con el objetivo de fomentar beneficios económicos mutuos, garantizar la protección del medio ambiente, apoyar la conservación de la biodiversidad, fomentar el desarrollo comunitario, cumplir con las regulaciones internacionales que rigen las actividades mineras, y retornar la estabilidad jurídica y durabilidad necesaria a esta legítima inversión realizada de buena fe en

Panamá".

Facebook Twitter Linkedin

Manifestaciones en contra de la concesión a una filial de la minera canadiense First Quantum Minerals. Foto: EFE

La Ley 406 regulaba la explotación de una gran mina de cobre, una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares, según la empresa, que exporta mineral sobre todo al mercado chino y fue construida en el corazón del Corredor Biológico Centroamericano causando daños irreparables al ecosistema, según los grupos ambientalistas que tienen años luchando contra el enclave.



Minera Panamá, filial de FQM, ya avisó de su intención de presentar dos demandas contra Panamá ante el Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá, según informó el pasado 26 de noviembre el Gobierno panameño, que dijo estar listo para defender al Estado.



(Además: Protestas en Panamá: más allá de una mina)



La compañía minera aclaró el lunes que el objetivo de la notificación era "meramente cumplir con las formalidades" con el propósito "de abrir entre las partes un período de diálogo de al menos 90 días".



La mina destacó además este martes que hace una contribución de más de 50 millones de dólares "por semana", equivalente al 5 % del producto interno bruto (PIB) de Panamá. Además, según la empresa, emplean directamente a más de 7.000 personas y 33.000 de manera indirecta, aportando casi 20 millones de dólares por semana a proveedores locales.

Facebook Twitter Linkedin

Protesta frente a la Corte Suprema de Justicia contra el contrato gubernamental con la minera canadiense First Quantum. Foto: AFP

Al contrario, centenares de manifestantes salieron este martes a las calles de

Panamá a celebrar al grito de "sí se pudo" el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró "inconstitucional" el polémico contrato.



"Nos sentimos muy satisfechos (...) en estas 233 páginas de fallo esperamos ver un contenido glorioso para Panamá, que defienda nuestro medio ambiente y que defienda nuestra naturaleza", dijo a Efe Marta Cornejo, una de las abogadas demandantes, entre los cánticos de una entusiasmada multitud frente a la sede del Supremo.



(Siga leyendo: Cinco elementos claves sobre las protestas que sacuden a Panamá)



"Sí se pudo" clamaban los jóvenes, ambientalistas, sindicatos e indígenas, que se abrazaban y saltaban para festejar la decisión de los magistrados a las puertas del Palacio Gil Ponce, como se conoce a la Corte Suprema de Justicia, en Ciudad de

Panamá.

Las celebraciones se han replicado en muchos puntos del país, abarrotando las calles con banderas de Panamá y despejando la mayoría de las vías que se mantenían cerradas por los manifestantes desde hace semanas, unos festejos que se espera que se prolonguen durante todo el día.

EFE