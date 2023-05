“Me contagié con un hongo en un pie. Empecé con una rasquiñita, no le puse mayor atención, pero a los tres días se me comió el dedo, se me puso negro. Sabía que ese dedo lo iba a perder (...). Hablé con unas enfermeras, me entraron por urgencias y al otro día me cortaron los dedos. A los cuatro días, me dijeron que me iban a cortar un pedazo más, cuando volví a la sala de descanso, y me desperté, me di cuenta que me habían cortado hasta arriba de la rodilla”.

Este es el relato de Milton Rodríguez Mora, el cual fue publicado hace apenas dos años por Hogar de Cristo, una fundación que lo ayudó tras sufrir un grave percance que lo dejó discapacitado en Chile.

El colombiano había migrado a Chile hace unos tres años para emplearse como técnico en paneles solares, pero su sueño por mejorar sus condiciones en ese país terminó convirtiéndose en una desgracia. “Se vive en pésimo estado. Se sufre por comida. La gente se cansa de estar aguantando hambre”, contó en su momento el hombre.

Milton Rodríguez, tras quedar discapacitado, empezó a vivir momentos muy difíciles, quedando en situación de calle y sobreviviendo de las limosnas que conseguía en la ciudad de Iquique.

El caleño, de 61 años, fue víctima en la madrugada de este viernes de una brutal golpiza. Al parecer, miembros de la Armada chilena le causaron la muerte, por lo que cuatro de sus integrantes fueron detenidos.

En su relato, tras perder la pierna, Milton insistía que “no toda la gente que migra a Chile es mala”, haciendo referencia a los colombianos que se asentaron en algunas zonas de ese país.

La Cancillería de Colombia repudió el asesinato de Milton y solicitó a las "autoridades chilenas la mayor celeridad en las investigaciones y el castigo a los responsables de tan execrable acto".

Por su parte, la ministra de Defensa chilena, Maya Fernández, expresó su "repudio con el inaceptable y doloroso hecho ocurrido en Iquique. Los funcionarios fueron dados de baja y esperamos que la justicia los sancione como corresponde".

De acuerdo con las denuncias, Milton recibió sendos golpes e incluso los integrantes de la Armada lo atacaron con las muletas que usaba para su desplazamiento.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

