Milei replica a Maduro calificándolo como 'socialista empobrecedor'

El presidente argentino, Javier Milei, replicó el martes desde Suiza la descripción de "error de la historia" que le había dedicado su par venezolano, Nicolás Maduro, a quien calificó como " socialista empobrecedor".



"No esperaba semejante elogio..!!! El socialista empobrecedor de Maduro diciendo que soy un error histórico en América Latina confirma que vamos por el buen camino...!!!", publicó Milei en su cuenta de la red X.

El ultraliberal Milei llegó a Suiza para participar hasta el jueves del Foro Económico Mundial en Davos. "Vengo a plantar las ideas de la libertad en un foro que está contaminado por la agenda socialista", declaró a Infobae, antes de viajar.



"No aspiro a que rectifiques, pero sí que te llegue este mensaje, de que estás equivocado (...) Eres un error en la historia de América Latina, Milei, un error fatal en la historia de Argentina", había dicho Maduro el lunes en Caracas, ante la Asamblea Nacional.



Durante la campaña electoral que lo llevó al poder, Milei utilizó repetidas veces a Venezuela como el ejemplo contrario a lo que proponía para la Argentina.



"Nosotros no hacemos pactos con comunistas, yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China", había anticipado.



Ni Maduro ni el presidente brasileño, Lula da Silva, asistieron en diciembre a la toma del poder de Milei. Argentina, además, sigue sin nombrar nuevo embajador en Caracas. Cuando Milei se impuso al peronista Sergio Massa en el balotaje presidencial del 19 de noviembre, Maduro consideró que "ganó la extrema derecha neonazi en la Argentina" y advirtió: "nosotros no vamos a callar".

AFP