El presidente de Chile, el progresista Gabriel Boric, aseguró este viernes haberse reunido con Michelle Bachelet y haber conversado acerca del proceso constituyente durante la visita sorpresa de la exmandataria, que llegó el miércoles a Santiago.



Según Boric, se reunieron en la noche del jueves y conversaron sobre "la situación política del país" y sobre "el plebiscito" constituyente del próximo 4 de septiembre, en el que los chilenos deben decidir entre una nueva carta magna o la actual.



"La (ex)presidenta es una pionera en muchos sentidos en Chile y, en las actuales responsabilidades que tengo, me sirve muchísimo escucharla y aprender de ella", añadió el izquierdista durante una rueda de prensa por la conmemoración del Día del Trabajo Doméstico no Remunerado.



Bachelet aterrizó en Chile en la tarde del miércoles por motivos ligados a su "agenda personal", según afirmaron a medios locales fuentes del Partido Socialista, formación con la que gobernó en 2006-2010 y 2014-2018.



Su visita tiene lugar a un mes y medio de que Chile vote en un plebiscito de sufragio obligatorio si valida la carta magna que se comenzó a redactar hace un año o si prefiere mantener la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y reformada parcialmente en democracia.



Horas antes de llegar a su país, durante una visita como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Perú, emitió unas sonadas declaraciones en favor de una nueva Constitución.



"Ya lo he dicho antes, yo estoy por el apruebo (...) (La propuesta de carta magna). No es perfecta, mas se acerca a lo que yo siempre soñé", dijo Bachelet, citando al cantante cubano Pablo Milanés.

El presidente de Chile, Gabriel Boric. Foto: Rodrigo Garrido / Reuters

Este viernes, Boric bromeó asegurando que, junto a la mandataria, cantaron a Pablo Milanés y agregó que "uno no cuenta en público todos los detalles que conversa".



"Sería una falta de respeto que yo hablara a su nombre. Me imagino que ella en su momento dará a conocer su decisión", expresó.



En la campaña de cara a esta histórica la votación, la derecha se ha alineado para rechazar el nuevo texto, al que califican de "partisano" e "indigenista", mientras que la izquierda ha decidido animar a la ciudadanía a votar por aprobar la nueva ley, enfocada a engrosar los derechos sociales.



Durante meses, los sondeos dieron por vencedora la opción de aprobar el nuevo texto, pero ahora, las principales encuestas señalan una mayor preferencia ciudadana hacia mantener la ley actual.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE

