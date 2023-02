En el marco de la visita del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a México, se declaró que ambos países propondrán realizar una cumbre de naciones progresistas latinoamericanas.



El anuncio lo hizo el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, anunciando que, de momento, se invitarían a países como Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Honduras, Bolivia y Venezuela. Sin embargo, aclaró que aún no se tiene la lista completa.

El canciller de México, Marcelo Ebrard, destacó que el motivo de la propuesta radica en que es la primera vez en muchos años que varios países de Latinoamérica pertenecen a la misma corriente ideológica, lo cual podría ser aprovechado para una mayor cohesión internacional en cuestión de política y relaciones entre los países.



Hasta el momento la cumbre permanece como una propuesta, debido a que no se ha confirmado una fecha.



“Todavía sería muy prematuro decir cuándo va a ser, pero países progresistas de América Latina están: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Venezuela, Bolivia, Chile, Honduras… Todavía no tengo la lista completa, pero la idea es que hace muchos años no había una coincidencia entre países de posiciones sociales de avanzada como es ahora”, afirmó.



La cumbre buscará discutir temas que aquejan a la región, entre ellos la seguridad alimentaria y el bienestar, según confirmó Ebrard.



Asimismo, el secretario afirmó que México seguirá impulsando la eliminación del bloqueo económico a Cuba. Una decisión en la que busca que países como Colombia se sumen.



Ante el posible desagrado de Estados Unidos con abrir las relaciones de Cuba hacia el exterior, Ebrard declaró que “No creo porque México ha guardado esta postura desde 1962, entonces voy a decirlo así, México y Estados Unidos somos aliados, pero no tenemos intereses idénticos".



Asimismo, agregó que "México es un país de Latinoamérica, somos un país hispanoparlante y venimos de civilizaciones muy grandes”.

Santiago Andrés Venera Salazar

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

