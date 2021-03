Joven burló la seguridad para hablar con el Presidente de México

Un hecho inusual se registró en la mañana de este lunes en México. La escena la protagonizó un joven quien irrumpió en el sitio donde el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, daba una conferencia.

A las 7:15 a.m., un par de minutos después de que el titular del Ejecutivo federal inició la jornada, el hombre subió a la tarima para hablar con el presidente López Obrador.



El mandatario dialogó unos segundos con el joven, mientras ponía su mano en su brazo izquierdo. De inmediato, Leticia Ramírez, titular de Atención Ciudadana, también subió y unos segundos después se retiró con el hombre para atender sus demandas.



El salón Tesorería de Palacio Nacional es resguardado por elementos de la Policía Militar (PM) y solo puede ingresar personas debidamente acreditadas, como reporteros y personal de Comunicación Social de Presidencia.

Hombre se sube al templete de la mañanera a hablar con el presidente AMLO, mientras hacía su presentación el titular de la Profeco; bajó con la intervención de funcionaria de Atención Ciudadana #Video: Especial pic.twitter.com/Imd3EdSnEm — El Universal (@El_Universal_Mx) March 1, 2021

¿Qué buscaba el joven?

Ramírez indicó que este joven es originario de Durango, tiene 31 años y se acercó al Presidente porque está desesperado ya que, según informó, le sembraron droga y estuvo dos años en la cárcel y no puede rehacer su vida.



“Es un joven de 31 años, que se llama José Luis y tiene una gran desesperación porque me dice lo que le estaba informando el señor presidente: que le plantaron droga, y por tanto lo metieron a la cárcel dos años. Estuvo ahí y no obtuvo el apoyo de ningún abogado, no tuvo el apoyo de nadie y él, al salir, no encuentra ninguna posibilidad para salir adelante. Vive con su madre y está con mucha desesperación para poder continuar con las cosas que tiene que hacer", aseguró.

La funcionaria también contó que el joven tiene una hija y se está enfrentando a todas las dificultades que se presentan cuando alguien sale de prisión. "No puede realmente encontrar un camino para rehacer su vida", puntualizó. Además, agregó que están investigando cómo burló los controles de seguridad.

