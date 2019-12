¿Por qué el salario mínimo en México tendrá un incremento del 20 %?

El Gobierno de México, empresarios y sindicatos acordaron este lunes aumentar un 20 por ciento el salario mínimo general, que pasa de los 102,68 pesos diarios (5,43 dólares) a 123,22 pesos (6,51 dólares) y entrará en vigor a partir de enero del próximo año.



"En términos reales se trata del mayor incremento anual en los últimos 44 años", informó este lunes en Ciudad de México la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde.



(Le puede interesar: ¿Debería España pedirle disculpas a México por la conquista?).

"A nivel nacional el salario mínimo pasará de 102,68 pesos diarios (5,43 dólares) a 123,22 pesos (6,51 dólares) y en la zona libre de la frontera norte, donde el año pasado se duplicó el salario, pasará de 176,72 pesos (9,34 dólares) a 185,56 pesos (9,8 dólares)", apuntó.



(Lea también: ¿Por qué grupos indígenas formaron gobiernos semiautónomos en México?).



Alcalde dijo que el aumento del próximo año beneficiará a 3,44 millones de trabajadores en México que actualmente ganan menos que los nuevos salarios mínimos.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró el aumento como una buena noticia y aceptó que no pensaba que se iba a lograr en un año de gobierno.



"Esto (el aumento al salario) no se resuelve por decreto, tenemos que ir aumentando el

salario sin afectar fuentes de trabajo y empresas porque sino sería hasta contraproducente, sería desatar la inflación y representaría el cierre de negocios y empresas", expuso.



El mandatario afirmó que el aumento al salario va ayudar a la economía mexicana porque fortalece el mercado interno, ya que si hay más ingresos hay reactivación económica y más ventas para los comercios. También precisó que el 20 por ciento "es un avance" porque si se descuenta la inflación, que es del orden de 3 por ciento, "estamos hablando de un aumento en términos reales del 17 por ciento, esto no se veía en más de cuatro décadas en México".

En 13 meses logramos consenso entre los representantes obreros y empresariales para aumentar el salario mínimo como no sucedía en cuatro décadas: 16% en 2019 y el doble en la frontera, y 20% para 2020. Es decir, habremos recuperado más del 30% del poder adquisitivo del salario. pic.twitter.com/4DRIwFQpRS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 17, 2019

El mandatario calificó de importante que se siga recuperando todo lo que se perdió del

salario mínimo "de manera gradual" sin que se produzca inflación y que se siga haciendo de manera concertada, como fue en este acuerdo.



En el acto encabezado por López Obrador y representantes de la patronal y sindicatos, Alcalde aseguró que este aumento, mayor al del año pasado del 16 por ciento, es "un punto de inflexión en la historia de los salarios mínimos ya que pone fin a la caída del 73 por ciento del poder adquisitivo en México registrado por más de 40 años".



El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí, destacó que con el aumento se avanza para llegar a la línea de bienestar individual, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

"Pero ahora queremos pasar del bienestar individual al bienestar de las familias por lo que haremos esfuerzos constantes por tratar de llegar a la línea de bienestar mínima de las familias de los trabajadores mexicanos", apuntó.



Según Salazar, actualmente existen 2 millones de trabajadores mexicanos que han superado la línea del bienestar familiar. En ese sentido, se expresó en un comunicado la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que celebra el aumento al salario mínimo, ya que es un rango propuesto por el organismo para que todas las familias lleguen a la línea del bienestar.



Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al tercer trimestre de 2019, con este incremento se beneficiarán 1,624 millones de empleados formales que actualmente ganan el salario mínimo.



Además, tiene el potencial de beneficiar a 9,32 millones de empleados en el sector informal y 7,5 millones de empleados formales que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. México contará con 127,8 millones de habitantes para 2020, según las proyecciones demográficas realizadas a partir del último censo de población (2010). En 2018, 52,4 millones de personas vivía en la pobreza, según el reporte del Coneval.



EFE