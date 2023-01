El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, descartó esta semana que el país se sume a la moneda regional que proponen Brasil y Argentina para dejar de depender del dólar, pese a su pasada insistencia en la integración económica de América.



“Nosotros no estaríamos de acuerdo en eso, nosotros por muchas razones tenemos que seguir manteniendo como referencia al dólar”, expresó López Obrador en su rueda de prensa diaria.

Las declaraciones de López Obrador se producen después de que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo argentino, Alberto Fernández, defendieron este lunes que se avance en un proyecto de moneda común en Suramérica para transacciones comerciales.



La propuesta, que surgió en vísperas de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se celebró el martes en Argentina, recibió el apoyo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Pero, cuestionado por el tema, López Obrador dudó de la veracidad de la iniciativa.



“Acerca de la moneda, yo quiero aclarar algo, no estoy seguro de que sea una propuesta de Argentina y de Brasil, creo que puede faltar información. Yo no he visto nada sobre este tema, el que exista una moneda entre Brasil y Argentina, no. No hay nada”, aseveró.



El presidente indicó que le preocupa "que sea algo inventado para perjudicar la imagen de Brasil y de Argentina, o para buscar la confrontación con Estados Unidos por el dólar. O sea, se habla (también) por ejemplo de una moneda de China, Rusia, y países árabes", mencionó.



Los jefes y jefas de Estado posan hoy para la foto grupal durante la jornada inaugural de la VII Cumbre de la Celac en Buenos Aires. Foto: EFE

El rechazo de López Obrador a una moneda común ocurre pese a que él insistió en la Cumbre de Líderes de América del Norte, el 10 de enero pasado, en la necesidad de integrar a toda América en un solo bloque económico.



Incluso, el mandatario mexicano propuso en la Cumbre de la Celac de 2021 en México que la región debe integrarse como lo hizo en su momento la Unión Europea.



Aún así, López Obrador se mostró escéptico ante los cuestionamientos de la prensa sobre la moneda suramericana.



"Ahora que escucho lo que estás diciendo, que puede ser cierto, pienso que hay que recabar más información, a lo mejor fue un proyecto, un planteamiento para el mediano, para el largo plazo”, sugirió.



López Obrador fue uno de los grandes ausentes de la Celac, que se celebró el martes en Argentina, actual presidente pro tempore, con representantes de los 33 países integrantes, incluyendo cerca de 15 jefes de Estado o de Gobierno.

EFE

