'Si quieren contagiarse, son libres de hacerlo': gobierno de Querétaro

México es el cuarto país de América Latina con mayor número de casos de coronavirus. En la actualidad, son más de 1 millón 524 mil mexicanos contagiados y más de 133 mil familias las que lloran la pérdida de un ser querido a causa de este virus.



En el caso del estado de Querétaro, a la fecha, se han registrado 35.123 casos positivos, una cifra que alerta a las autoridades, especialmente porque según cifras oficiales las Unidades de Cuidados Intensivos presentan una ocupación del 51 por ciento en camas para pacientes covid y un 56 por ciento para hospitalizaciones en general.



Ante este panorama el portavoz del gobierno de Querétaro, Rafael López González, hizo un fuerte llamado de atención a quienes no siguen los protocolos de bioseguridad, resaltando que no hay que juzgar las medidas que han adoptado las autoridades sino que, por el contrario, se debe revisar las responsabilidad de cada persona.



"¿Por qué comenzamos a señalar la gestión cuando somos nosotros los que nos contagiamos?", cuestionó el funcionario y además señaló que el gobierno local ha actuando oportunamente.



Asimismo, López fue enfático en que el virus no tiene un patrón de comportamiento definido por lo que la solución no es cerrar la economía sino continuar con el autocuidado.



"La solución para evitar que el covid-19 se propague no es cerrar la economía y vernos todos envueltos en muchas crisis a la vez. Es absurdo que pudiendo tener todo: economía y salud con entrenamiento social, tengamos que vernos obligados a escoger entre una u otra", manifestó.



También señaló que medidas como quedarse en casa, el distanciamiento social y el lavado de manos han sido positivos, pero que no todas las personas las cumplen. A quienes les dirigió un fuerte mensaje-



"Ha llegado el momento de dejar de luchar contra los que no quieren entender (...) Si quieren contagiarse, son libres de hacerlo; si deciden enfrentar la posibilidad de morir durante los siguientes 15 días, son libres de hacerlo", aseguró el funcionario.



Si quieren contagiarse, son libres de hacerlo; si deciden enfrentar la posibilidad de morir durante los próximos quince días, son libres de hacerlo”. Rafael Lopez González, Vocero del Gobierno @gobqro ante el incremento de casos de #COVID19 en la entidad. pic.twitter.com/HuQr6bpAcp — Parábola Sur-Noticias (@ParabolaSur) January 9, 2021

López concluyó su mensaje subrayando que el gobierno de Querétaro de la mano con el personal de salud está haciendo todo lo posible para evitar escenarios críticos, pero ante la indisciplina de las personas no puede hacer nada más.



"Llega el punto en el que no podemos ir más allá. Sabemos que suena crudo, pero es la realidad. En Querétaro tienes herramientas, indicadores que te dan visibilidad, así como el apoyo de un personal de salud heroico e incansable (...) Enfócate en lo que está en tus manos, decide sobre tu propia vida y sé responsable con las vidas de los demás", enfatizó.



