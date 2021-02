México: buscan castigar homicidio por homofobia con 60 años de cárcel

Tipificar y sancionar hasta con 60 años de cárcel es el castigo que propone la senadora Rocío Abreu Artiñano (Morena) para sancionar a los responsables de homicidio por homofobia.



(Además: Policía se vistió de médico para ver a su padre, pero lo halló muerto)



La legisladora sugirió adicionar un nuevo capítulo en el Código Penal Federal para atender específicamente los crímenes de odio. La redacción de la iniciativa buscará visibilizar los asesinatos de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTTTI (Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual).

Además, pide eliminar los prejuicios y estereotipos que pudieran tener los encargados de investigar y sancionar este tipo de homicidios.



La iniciativa pretende castigar el homicidio en razón de discriminación por orientación sexual, identidad, expresión de género y características sexuales con 40 a 60 años de prisión, y con 500 a mil días de multa.



(Le recomendamos: Fotos muestran expulsión de venezolanos y colombianos de Chile)



El responsable, a quien se le acredite la causal de homofobia, perdería todos los derechos que pudiera tener con relación a la víctima, incluidos los de recibir herencia.



La senadora propuso que al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente, o por negligencia la procuración o administración de justicia se le imponga pena de prisión de tres a ocho años, además de destitución e inhabilitación de tres a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.



(De interés: Concejal encubre a hijo violador diciendo que ‘niñas crecen mucho’)

Modificaciones a la ley de la FGR

La reforma considera cambios a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República para que no se conceda libertad preparatoria a quien cometa este tipo de crimen y que se faculte a esta dependencia para crear una comisión especial que investigue ese tipo de homicidios.



“A pesar de los avances en esta materia, la homofobia está muy extendida en la sociedad mexicana. No se cuenta con datos exactos y actualizados, pero algunas organizaciones no gubernamentales han logrado que se reconozca que, de 1996 a 2015, se registraron al menos mil 218 homicidios por razones de orientación sexual”, dijo.



(Además: Muere en accidente de avioneta nieto del ‘Señor de los cielos’)



Se estima que por cada caso reportado hay tres o cuatro más que no se denuncian, apuntó.



México es el segundo país con mayor índice de crímenes por homofobia —superado sólo por Brasil—, según el Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México.



“Se requiere que esta problemática se aborde de manera transversal, por lo que se necesita del trabajo especializado por parte de las autoridades”, dijo la legisladora.

EL UNIVERSAL (MÉXICO) / GDA

Más noticias del mundo:

- Choque masivo: al menos 100 carros colisionaron y 6 personas murieron

- Escándalo en Perú por jugadita de Vizcarra para vacunarse de primero

- El Eln afirma que al embajador de Cuba lo engañaron