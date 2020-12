Autoridades dicen que nueva cepa de coronavirus ya estaría en México

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López Gatell, anunció que la nueva variante del covid-19 ya podría estar presente en ese país.



En su alocución Gatell aseguró que la presencia de la nueva cepa del virus en el mundo se identificó en el mes de septiembre, pero que hasta la primera semana de diciembre se notificó de manera oficial.



“Lo más probable es que la nueva cepa ya esté en múltiples países. Podría estar en México, desde hace mucho tiempo, aunque hasta el momento no la hemos identificado”, señaló.



Además, expresó que el cierre de fronteras marítimas, terrestres y aéreas no contribuye al control de la transmisión de enfermedades como el covid-19.



“Muchos perciben que si se pone un límite a la movilidad de las personas puede disminuir la probabilidad de que se transfiera cualquier enfermedad infecciosa, pero en la práctica no hay una demostración clara de que sea así”, agregó Gatell.

Por este motivo, indicó que México no cerrará sus fronteras como medida de contención del virus y enfatizó en que aún no hay evidencias de que “esta variante, en lo particular, represente una amenaza adicional a la salud pública, más allá del hecho de que estamos en medio de una pandemia”.



Para concluir, le hizo saber a la ciudadanía que si se llega a identificar la nueva cepa del covid-19, se hará el respectivo anuncio a toda la población.

Lo que se sabe

Reino Unido notificó la presencia de la nueva variante el 14 de diciembre. Foto: EFE

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que, el 14 de diciembre, Reino Unido identificó una nueva variante del covid-19, la cual se propaga más fácilmente entre las personas.



El ministro de Salud de Reino Unido, Matt Hancock, aseguró que “la nueva cepa del coronavirus está fuera de control”, pues se observó un gran incremento en el número de contagios y muertes.



Hasta el momento, se ha confirmado la presencia de esta variante en países como Australia, Dinamarca, Países Bajos, Islandia, India, Finlandia, Japón, Singapur, Canadá, Sudáfrica y Estados Unidos.



De igual manera, varias naciones ya han dado inicio a las jornadas de vacunación.



A la fecha, el mundo ha registrado más 83 millones de contagiados y más de 1,8 millones de muertes a causa del nuevo coronavirus.



