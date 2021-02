No atienden a mujer agredida por no estar 'suficientemente golpeada'

El diario Milenio de México reportó el caso de Cristina Martínez, una mujer quien a ha sufrido agresiones físicas y verbales por parte de su vecino en varias ocasiones.



Según el medio mexicano, Martínez denunció las agresiones ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero le dijeron que su caso no procedería porque “no iba golpeada extremadamente”.

Mujer se lanzó de balcón para evitar golpiza de su pareja en Antioquia



Milenio informó que tras perder su empleo en diciembre de 2019, Cristina Martínez, de 45 años, comenzó un trabajo como a administradora de los apartamentos en la unidad habitacional Matiz 2, en Iztapalapa, donde reside.



En entrevista con el diario mexicano, Cristina acusó que, en un principio, Leonardo López, de 50 años, la insultaba verbalmente, pero las cosas subieron de nivel hasta grabarla, cachetearla, golpearla y hasta tocar su cuerpo sin su consentimiento.



Cristina narró a Milenio que conforme pasaban los días, Leonardo comenzó a acosarla “más seguido” y que cuando ella salía de su apartamento él ya estaba en el mismo lugar y “todo el tiempo” la grababa, tanto de espaldas como de frente, y le decía que “era una ratera e inútil” y la amenazaba con meterla a la cárcel.



En una ocasión, contó al medio mexicano, pidió ayuda a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que arrestaran a su agresor; sin embargo, dijo, los oficiales ingresaron a la unidad habitacional, pero le dijeron que no podían llevárselo porque lo que pasaba entre ambos era “un chisme de vecindad”.

Hombre señalado de tirar a su novia desde un noveno piso quedó libre



Cristina acudió a denunciar lo ocurrido, pero en el Ministerio Público 4 le dijeron “que son cosas que ellos no pueden atender y no les faculta y tenía que ir al Juzgado Civil”.



De acuerdo con la mujer, en conversación con Milenio, en el juzgado le indicaron que su caso no procedería porque los golpes que recibió por parte de su vecino “se curan después de 15 días y no iba golpeada extremadamente”.



La agresión más reciente ocurrió el 17 de enero. Cristina contó al medio mexicano que el hombre le dio un puñetazo en la costilla izquierda, la tomó del brazo, la tiró y comenzó a patearla, pero Cristina gritó hasta que llegaron sus hijas y otros vecinos para ayudarla y alejarlo de ella.



Los hechos quedaron grabados por algunos habitantes de la unidad habitacional y en las imágenes se ve a Leonardo López, sin playera y en short, alrededor de ella mientras está en el piso. Tras lo ocurrido una ambulancia llegó para revisarla y le dijeron tenía posibles fracturas de columna.



Convocatoria de innovación para promover Violencia Cero contra mujeres



Con esperanza de ser ayudada, Cristina Martínez regresó a denunciar lo que pasaba, pero le dijeron “que eso no procede porque no es una prueba de golpes que la hayan dejado mal”.



De acuerdo con Milenio, la FGJ CdMx informó que el 19 de enero se llevó a cabo la audiencia inicial contra Leonardo López en la que un juez de control calificó de legal la detención y el Ministerio Público formuló la imputación, por lo que una vez que se analizaron los datos de prueba presentados lo vinculó a proceso.



El juez de control le fijó la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, así como convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas, ofendidos o testigos siempre que no se afecte el derecho de defensa, en tanto el juzgador también fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.



Cristina afirmó a Milenio que además de a ella, Leonardo ha violentado a otras mujeres, quienes eran guardias de seguridad de la unidad habitacional, no obstante, dice, no ha dejado su empleo porque por ahora “no hay otra forma para darle de comer” a sus hijas.



La ex actriz porno que denunció que Marilyn Manson quiso quemarla



ELTIEMPO.COM

