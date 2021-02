México investiga posible variante local del virus que causa el covid

Científicos mexicanos analizan muestras de pacientes de covid-19 del estado de Jalisco para determinar si se trata de una variante local del SARS-cov2, el virus que causa esa enfermedad, informaron las autoridades sanitarias.



(Además: ‘Les suplico, no es covid’: murió frente a hospital rogando atención)

Ernesto Ramírez, jefe de investigación del estatal Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), informó en rueda de prensa que este jueves recibieron las muestras de cuatro pacientes para ser analizadas. "Mañana estaremos haciendo las primeras pruebas (...) y el martes ya tenemos programada la secuenciación del genoma completo", dijo Ramírez.



El experto explicó que identificar una variante es un hecho relevante ya que significa que el virus acumula cambios en su genoma que pueden "ocasionar que tenga un impacto distinto". "En dado caso de que se confirmara alguna variante de interés, o alguna secuencia genómica que pudiera ser de interés, en automático lo informamos", dijo.



Hasta ahora han sido identificadas variantes en Gran Bretaña, Sudáfrica y Brasil. En

México ya se detectaron casos de la variante británica. La Universidad de Guadalajara detalló de su lado que las muestras corresponden a cuatro pacientes con edades que van de los 30 a los 60 años.



(Le puede interesar: Johnson & Johnson pide a la FDA que autorice su vacuna contra el covid)



Sólo uno de los cuatro pacientes dijo haber estado en contacto con una persona que viajó al extranjero. Las nuevas variantes preocupan a los expertos porque se estima podrían ser más contagiosas, además de que se investiga el nivel de eficacia de las vacunas contra el covid-19 en ellas.

La honradez es la mejor política y gobernar es humanismo.https://t.co/XryAfdMMsR pic.twitter.com/N59vYc3gtm — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 5, 2021

Andrés Manuel López Obrador se recupera del covid

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reportó este jueves que dio negativo a una prueba de antígeno para detectar la covid-19, pero por seguridad y prevención cumplirá unos días más en aislamiento tras su contagio.



"Me hicieron la prueba de antígeno hoy por la mañana y salí negativo, desde luego, todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud, me estoy recuperando del covid", dijo el mandatario en un video que fue transmitido por sus redes sociales.



(Además: ¿Cómo se explica la espectacular caída de casos de covid-19 en India?)



"Ya ven, ya estoy mejor, vamos a seguir trabajando", agregó en un recorrido por Palacio Nacional, donde reside y despacha y donde decidió cumplir su aislamiento ante su contagio anunciado el 24 de enero.



López Obrador aprovechó para agradecer a todos los mexicanos y extranjeros, dijo, "que se preocuparon por mi salud, a los que me desearon que saliera adelante a los que oraron, quienes me enviaron bendiciones y buena vibras a todas y a todos muchas gracias de todo corazón".



Horas antes, el subsecretario de Salud y estratega del Gobierno de México contra la

covid-19, Hugo López-Gatell, dijo que el mandatario "ha tenido una evolución muy favorable" aunque para regresar a sus actividades públicas tendrá que recibir un alta médica y un alta epidemiológica.



Además, avisó que López Obrador podría aparecer el próximo lunes en su conferencia diaria. "Yo calculo que sí (podrá estar el lunes), pero no anticipemos vísperas. Quien tendrá que dar el alta médica y epidemiológica es el doctor Jorge Alcocer", dijo, en referencia al secretario de Salud y encargado de vigilar la evolución del mandatario.



EFE y AFP

En otras noticias

- Algunas farmacias de EE. UU. ofrecerán vacunas contra el covid



- Las dudosas curas para el covid propuestas por varios gobernantes



- Donald Trump se niega a testificar en su juicio político