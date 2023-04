La carretera federal 54, del estado de Zacatecas, México, se convirtió el pasado domingo, 23 de abril, en el escenario de una masacre en contra de seis ciudadanos, entre los fallecidos se encuentran dos colombianos.



Una de las víctimas colombianas es Neilis Gómez, de 51 años. Tenía dos hijas y viajó con la esperanza de cruzar la frontera de México para llegar a Estados Unidos.



Neilis Gómez fue una de las colombianas asesinadas en México. Foto: Facebook: Neilis Gómez Cantillo

El testimonio de, Elis Gómez, hermano de la mujer de 51 años fue conocido por Noticias RCN. Gómez dijo que su familiar había viajado hacía pocos días a este país.



“A partir de una llamada que se nos hizo ayer en la noche, se nos informó que mi hermana había estado lamentablemente involucrada en un hecho de asesinato”, aseguró.



De la misma manera y tras una comunicación con las autoridades de ese país, se estableció la primera hipótesis de los hechos.



“Comentan que una de las hipótesis es el posible atraco, posible intención de robar a los migrantes, de robar el carro, pero también vemos con extrañeza que hubo un ataque despiadado”, agregó Elis.

Martha Berenice Vásquez, fiscal especializada de derechos humanos de Zacatecas también habló sobre el caso: “Probablemente se trató de alguna confusión porque cuando se dieron cuenta de que viajaba una familia de inmediato cesaron el ataque y se fueron”, señaló.



Berenice Vásquez también mencionó que esta ruta no es turística y que no se pudo establecer que las personas viajaran con una agencia de viajes.



“Pero no se ha establecido que estuvieran con una agencia de viajes ni que fueran a hacer una ruta turística porque justamente donde ocurrieron los hechos no es una ruta turística”, agregó la fiscal del caso.



Cabe resaltar que en el ataque perdieron la vida dos colombianos y dos mexicanos. Cuatro integrantes de una familia resultaron heridos, entre ellos, dos niñas de once y cuatro años. Los hechos son materia de investigación.

