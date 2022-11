La muerte de una joven puso nuevamente al descubierto la ineficacia y presunta corrupción que rodea las investigaciones de feminicidios en México, que se cuentan por cientos, luego de que el fiscal del caso fuera acusado este lunes de encubrir al supuesto asesino.



Ariadna López, de 27 años, desapareció el pasado 30 de octubre tras departir con amigos en un restaurante y luego en un apartamento del tradicional barrio Roma, de Ciudad de México.

Su cadáver fue hallado un día después en una carretera a 90 km de la capital, en el estado de Morelos. El fiscal estatal, Uriel Carmona, aseguró que la joven falleció por una "grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. Hasta este punto la necropsia no es coincidente con un feminicidio", añadió.



Pero el caso de López, que motivó una manifestación, dio un giro dramático este lunes después de que la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó al fiscal de estar encubriendo a un amigo y presunto homicida de la joven.

Las amigas no nos deberían llevar nuestras flores favoritas a nuestro funeral. Las amigas no deberían ser asesinadas.

"El fiscal general de justicia del estado de Morelos está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio", aseveró Sheinbaum en una rueda de prensa.



La funcionaria mostró un video de una cámara de seguridad en la que, según dijo, se ve al sospechoso, identificado por autoridades como Rautel "N", introduciendo el cuerpo sin vida de la joven en un vehículo.



Hay "presuntos nexos entre el feminicida y la fiscalía general de justicia de Morelos", añadió la alcaldesa, que prometió castigo. El hombre, quien incluso asistió al velorio, se entregó el lunes a las autoridades, mientras la novia de éste fue detenida el domingo. El fiscal de Morelos por su parte negó 'categóricamente' dichos señalamientos porque "carecen de todo sustento", informó la fiscalía de esa región en un comunicado.

Caso #AriadnaLópez: @Claudiashein acusa al fiscal de #Morelos, #UrielCarmona, de encubrir el feminicidio de la joven, por presunta relación con #Rautel "N", señalado como agresor de la víctima, y quien se entregó en #NuevoLeón.



A petición de la familia de López, la fiscalía de Ciudad de México realizó una segunda autopsia, según la cual "el cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes", debido a lo cual "se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple que se clasifica de mortal".

El deceso de López evocó el sonado caso de Debanhi Escobar, una adolescente de 18 años que desapareció tras asistir a una fiesta y cuyo cadáver fue hallado en abril en un tanque de agua en las afueras de la ciudad de Monterrey (norte).

La familia de Escobar denuncia que la pesquisa está plagada de irregularidades, por lo que han sido necesarias tres autopsias: la oficial, una contratada por los parientes y otra que buscar homologar ambos dictámenes.



Hasta ahora no hay detenidos. Sheinbaum advirtió que si la fiscalía capitalina no hubiera actuado, "este feminicidio (el caso de López) hubiera quedado impune".

Lopez Obrador interviene en el caso

Por su parte el presidente de México, Andrés López Obrador, intervino el pasado martes en el caso exigiendo a la fiscalía que los hechos necesitan esclarecerse y no podía quedar sin una investigación en profundidad. Además recomendó darle a la investigación un enfoque de derechos humanos para que se resuelva lo antes posible.



“Una aberrante violación de derechos humanos, un hecho horrendo. No debe quedar sin una investigación de fondo y que no importe qué autoridad trató de cambiar los hechos”, aseguró el Presidente.

El presidente López Obrador lamentó el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. Aseguró que “se está haciendo una investigación a fondo".



"Parece que se quiso desviar el móvil y la causa del asesinato”, agregó.



Así mismo, también le solicitó a la Fiscalía general de México tomar el caso, ya que los choques de las versiones entre las fiscalía de Ciudad de México y Morelos no permiten avanzar en la investigación.



Entre enero y septiembre pasado, México registró 695 feminicidios, frente a 978 de todo 2021, según cifras oficiales. La mayoría de estos crímenes permanecen en la impunidad.

Entre ellos, el asesinato de Jazmín Zárate una artista que cantaba en contra de este tema, quién hace unos meses participó en la canción ‘Ellla no volvió’, en protesta contra los asesinatos de mujeres en México. El pasado miércoles, fue encontrada muerta al salir de una presentación.



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con información de AFP