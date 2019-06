México desplegará 6.000 militares en frontera para detener migrantes

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo este jueves que 6,000 elementos de la recién creada Guardia Nacional serán desplegados en la frontera con Guatemala para contener el flujo de migrantes que entran a México desde naciones centroamericanas.



Ebrard habló a periodistas en Washington, donde se encuentra junto con una delegación mexicana en conversaciones con el gobierno de Estados Unidos sobre migración y para tratar de evitar la imposición de aranceles de importación a productos mexicanos que entrarían en vigencia a partir de este lunes.

El anuncio se da después de que el pasado 31 de mayo el presidente estadounidense Donald Trump abrió otro frente de guerra comercial, sumado al que tiene con China, y amenazó a México con imponerle aranceles incluso hasta del 25 por ciento si no frenan las caravanas de migrantes de Centroamérica que llegan a Estados Unidos.



El canciller Marcelo Ebrard dijo desde la capital estadounidense que el viernes continuarán las negociaciones entre representantes de los dos gobiernos. "Les hemos explicado que son 6,000 hombres y que van a estar ahí (frontera sur de México) desplegados", dijo el funcionario tras reunirse con autoridades estadounidenses.



Horas antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo votos para que haya un acuerdo que evite que Estados Unidos imponga aranceles a los productos mexicanos, pero aseguró que, si no hay un entendimiento, su administración está analizando todas las opciones para responder a los gravámenes.



"Esperemos que (...) no se apliquen estas medidas unilaterales a partir del lunes", dijo López Obrador, conocido por su acrónimo AMLO, durante su habitual rueda de prensa matutina.