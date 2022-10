En los últimos años han aumentando las denuncias de colombianos que viajan a México y, además de no ser admitidos en el país, son víctimas de malos tratos por parte de las autoridades migratorias.



Lo que pocos saben es que existe un lugar llamado el 'Cuarto de Rechazo', donde son llevadas aquellas personas a las que se les niega la entrada a México. El 'youtuber' colombiano Pablo Rabelo logró recolectar material audiovisual del cuarto luego de haber sido encerrado allí tras negársele el ingreso al país.



Al 'Cuarto de Rechazo' son llevadas todas las personas que no pasan el control migratorio de México, sin importar su nacionalidad. Sin embargo, según Rabelo, la mayoría de los detenidos allí son colombianos. Sumado a esto, en las imágenes que mostró a Sigue La W, se puede evidenciar que los turistas quedan completamente incomunicados allí y en condiciones deplorables hasta que son deportados a su país de origen.



Rabelo, quien viajó a México para presentarse como 'speaker' en una conferencia que tenía programada, le contó al programa de W Radio los detalles de lo que fue permanecer durante varias horas en ese lugar, donde ni siquiera cuentan con comida o cobijas para pasar la noche.

“Yo viajé desde Perú y la ley mexicana dice que todos los que llegan desde Brasil o Perú tienen que diligenciar un documento, al cual es imposible ingresar porque esa página no sirve, de todos modos, yo tengo la visa de muchos países, entonces se supone que si tenemos visa de Estados Unidos o Canadá no necesitamos este documento, pero no pasó, me inadmitieron”, contó el 'youtuber' a Sigue La W.



Luego de que le negaran la entrada al país, según lo que relató, fue llevado a una sala donde le quitaron sus dispositivos electrónicos y pasaporte, por lo que quedó incomunicado. Además, mientras hacían eso no le dieron explicaciones de lo que sucedía. “Le piden a uno que se saque todo de los bolsillos y lo meta en su equipaje y le piden que se quite los cordones (...) es como una sala de detención”, agregó.



Los cuartos están dotados con camarotes y un baño para más de 30 personas, lo que hace que el lugar esté en muy malas condiciones de higiene. "Cuando a usted le abren esa puerta, le golpea un olor a sobaco y un calor muy grande. Había un baño, pero no había papel”, añadió Rabelo en su entrevista con el medio citado.



En cuanto a la alimentación, el 'youtuber' señaló que lo único a lo que tenían acceso en ese cuarto es a un vaso de agua, pues es la aerolínea quien debe suministrarles comida. “Yo estuve 10 horas, pero no hay nada, porque se supone que uno ya depende de la aerolínea, es lo que ellos quieran y cuando quieran. A las 6 horas me dieron una hamburguesa, pero nada más, tú ya pasas de ser un pasajero a ser un encarte”, reveló.



El hombre, que pudo documentar su estadía en ese cuarto gracias a una cámara diminuta que llevaba en su cuerpo, mostró todo el proceso que tuvo que vivir en México.



Por último, Rabelo contó que la salida de ese lugar depende la aerolínea y del cupo que tengan para el viaje de regreso de la persona detenida, por lo que muchos pueden completar hasta días encerrados e incomunicados en el 'Cuarto de Rechazo'.



