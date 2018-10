¿Por qué México dijo 'No' a la construcción de un nuevo aeropuerto?

Con una controversial consulta popular de cuatro días, los mexicanos respaldaron la propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de reacondicionar el aeropuerto de Ciudad de México y otro aledaño a la capital, así como construir dos pistas extras en una base aérea militar, dejando en veremos la actual construcción que se llevaba a cabo de una nueva y moderna terminal aérea.

El plebiscito, que fue armado por el equipo del futuro mandatario que asumirá el 1 de diciembre, recibió duras críticas por no haber sido organizado por el árbitro electoral y fue tildado por opositores y empresarios como no vinculante y carente de base legal.



Tras el anuncio, el peso mexicano se fue depreciando frente al dólar hasta casi un dos por ciento hacia medianoche del domingo. La fundación mexicana Arturo Rosenblueth -una institución sin fines de lucro dedicada a proyectos tecnológicos que contó los sufragios- informó que la opción lanzada por López Obrador obtuvo el 69.95 por ciento de los 1,067,859 votos en la consulta.



El político propuso reacondicionar el saturado aeropuerto capitalino, hacer lo propio con el de la ciudad de Toluca y construir dos pistas más en la base aérea de Santa Lucía, cercana a la capital.



Un 29 por ciento estuvo a favor de continuar con el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) de unos 13,300 millones de dólares que se construye desde 2015 en el lecho drenado del lago Texcoco y en el que participa un grupo de empresarios, entre ellos, el magnate Carlos Slim.

¿Un paso al abismo?

Una de las mayores organizaciones empresariales del país llamó a López Obrador -quien dará una conferencia de prensa este lunes sobre el futuro del NAICM- a que continúe la obra de la terminal, que el presidente electo considera costosa y plagada de hechos de corrupción.



"Hacemos votos para que ese anuncio y las decisiones que del mismo deriven abonen a la confianza y a la concordia de los mexicanos, que no sea un paso al abismo", comentó Gustavo de Hoyos, presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana.



El equipo de transición de López Obrador dijo que el nuevo Gobierno no dará más recursos para la construcción del NAICM, que los compromisos y obligaciones serán revisados para cumplir con ellos y que están garantizados los derechos de los inversores y tenedores de bonos del aeropuerto.

Cualquiera que sea resultado de la consulta nacional del Nuevo

Consulta sobre construcción de nuevo aeropuerto en México Foto: EFE

El portavoz de López Obrador, Jesús Ramírez, dijo el domingo por la noche que hubo "pequeños incidentes que se presentaron" al inicio de la consulta cuyos resultados "serán definitivos sobre el futuro del nuevo aeropuerto de la Ciudad de

México".



La nueva terminal es la mayor obra de infraestructura del saliente presidente Enrique Peña Nieto, y las amenazas de cancelarlo de López Obrador durante su campaña sacudieron al sector empresarial y generaron incertidumbre en los mercados.



El proyecto también cuenta con el respaldo de la industria aeronáutica y analistas financieros que aseguran que parar las obras mancharía la reputación de

México como destino para la inversión extranjera. "Es una mala señal, una pésima señal, sobre todo porque desprecia el tema de la iniciativa privada", dijo Marco Cancino, director de la consultoría local Inteligencia Pública.

Las marchas a favor del proyecto también se vieron por varias semanas. Foto: EFE

Reacciones al resultado de la consulta

Para Marco Cancino, director de inteligencia pública, el resultado de la consulta "es una mala señal, una pésima señal, sobre todo porque desprecia el tema de la iniciativa privada. Yo creo que vamos a esperar otros seis años más de los empresarios contra el gobierno federal". "Creo también que va a haber muchísima confrontación, del sector financiero también, nacional e internacional. Vamos a ver cómo responden las calificadoras en los próximos días".



Raúl Feliz, consultor e investigador del centro de Investigaciones y Docencia Económicas (Cide), cree que "es una mala manera de comenzar un sexenio. En vez de que comiences con el apoyo de los inversionistas, ahora vas a tener que convencerlos de que esta decisión era la correcta y van a gastar tiempo y energía en ese esfuerzo con la posibilidad de que nunca los convenzas".

También agrega que "a los mercados no les gusta el periodo de incertidumbre al que van a entrar ahora, no les gusta que no haya continuidad en los proyectos de largo plazo del ejecutivo, independientemente de quién esté al frente".



"La primera respuesta va a ser negativa pero la respuesta definitiva va a depender de cómo se trate a los inversionistas de bonos, a los inversionistas de la Fibra a los inversionistas del proyecto que tienen derechos adquiridos", concluye.



REUTERS