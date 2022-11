Los familiares de la turista mexicana Blanca Arellano Gutiérrez iniciaron una búsqueda luego que desapareciera el pasado 7 de noviembre en Perú. Los amigos sospechan que el hecho estaría relacionado al caso de los restos de una mujer hallados esta semana en playas de Huacho al oeste del país.



También, señalan a su pareja como el principal sospechoso. El caso se encuentra en investigación a cargo de la Fiscalía y la PNP. Actualmente no se sabe del paradero del presunto autor de la desaparición.



En medio de la preocupación por no tener ninguna señal de Blanca, su sobrina Karla Arellano realizó una denuncia pública a través de sus redes sociales. Ella comentó que se puso en contacto con Villafuerte Pinto, pero solo obtuvo respuestas inconsistentes sobre el paradero de su tía.



En un inicio él le informó que Blanca se había retirado de su casa porque a los 15 días de haber llegado a Perú, ella “se había aburrido”. Una declaración que a Karla no le parecía justificada, puesto que mantenía contacto seguido con su tía y ella le contaba lo feliz que estaba en el país.

Blanca Arellano Gutiérrez desapareció en las Huacho, Perú Foto: El Comercio (GDA)

No obstante, Villafuerte insistió declarando que no sabía nada de ella “hace varios días” y se había ido a Lima para buscar un boleto de regreso a México. Además, añadió que si ella no contestaba era porque “seguro su chip dejó de funcionar”. Karla comentó a El Comercio que su tía contaba con un pasaje de regreso a México para enero del siguiente año.

Al no tener noticias, su familia le escribió al joven, q es estudiante de medicina. Y aquí comienzan las contradicciones y versiones difíciles de creer. Pablo Villafuerte les dice q se separaron porque él no podía darle la calidad de vida q ella quería y "se aburrió de él". pic.twitter.com/ZFqgGhNnru — Un Chasqui del Bicentenario (@unchasqui) November 13, 2022

La versión de la pareja solo generó más dudas en Karla y su familia, puesto que Blanca mantenía comunicación a diario con ellos. Él continúo esquivando las preguntas de la sobrina y le envió una captura de pantalla donde supuestamente se despedía de Blanca porque ella se iba a Lima. Para Karla, esa no sería una conversación usual por el lenguaje empleado.



Ella también señaló que él es el único contacto que tenía y tampoco ha querido cooperar con las investigaciones para poder facilitar a la búsqueda de su tía. Tras la negativa de Villafuerte Pinto y la denuncia pública, él cerró varias de sus redes sociales, borró contenido y bloqueó a los familiares, una motivación más para que los y las allegadas a Blanca lo señalen como principal sospechoso.

Para el sábado, Pablo Villafuerte cambió su versión y dijo q la mujer desaparecida no era su pareja, sino una indigente a la que él ayudaba. Así, de la manera más miserable y ruin refiriéndose a una persona desaparecida. pic.twitter.com/7HYEZ6vkFi — Un Chasqui del Bicentenario (@unchasqui) November 13, 2022

Hasta el momento no se conoce su paradero, ni dónde vivía en Huacho. La familia nunca tuvo la ubicación exacta de Blanca, solo sabían que vivía cerca de una zona pesquera y que hacía mucho frío.



Karla comentó que su tía contaba con todos los medios para estar como turista en el país, puesto que había planificado su viaje con anticipación y había vendido su auto para poder costear su estadía hasta enero de 2023, mes en el que regresaría a México con un pasaje que ya tenía comprado. La versión de Villafuerte Pinto señalándola como “indigente” es falsa.

La mujer conoció por internet a Villafuerte

El programa “Domingo Al Día” detalló que la extranjera llegó al Perú el 27 de julio de este año tras conocer hace más de dos años a un peruano, a través de la plataforma de juegos Fortnite. Mercedes Gaytán contó que su amiga vendió su vehículo para viajar a Perú.



Incluso, en una videollamada que hizo Blanca Arellano Gutiérrez a sus familiares, contó que se encontraba con una persona de nombre Juan Pablo. Además, las últimas fotos que publicó la mexicana en redes sociales se le ve en lugar de Huacho, a un kilómetro y medio de distancia de donde se hallaron los restos de una mujer.

Una mujer mexicana vino al Perú a conocer a su enamorado, a quien conoció a través de redes sociales, y desde el 7NOV está desaparecida. Su pareja, Juan Pablo Villafuerte Pinto, es el principal sospechoso, más aún por las respuestas insólitas q le da a la familia. 👇 pic.twitter.com/mveQ1S7CZM — Un Chasqui del Bicentenario (@unchasqui) November 13, 2022

Villafuerte Pinto, de 37 años, es un estudiante de medicina de la Universidad San Martín de Porres y residiría en Huacho, según información que tenía la familia de Blanca. Fue hasta ese lugar donde ella se dirigió una vez arribó al país para poder pasar sus días junto a él. El estudiante de medicina habría sido la última persona con quien ella tuvo contacto, es por ello que su familia lo señala como el principal sospechoso tras la desaparición.

El jefe de la Depincri de Huacho remarcó que el principal sospechoso del crimen es Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto, quien es un estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión. Él, según la Policía, se presentó ante las autoridades y se negó a declarar ante los agentes y el Ministerio Público. Incluso, en un momento del interrogatorio dijo que no sabía dónde vivía.

Juan Pablo Villafuerte Pinto volvió a abrir su cuenta de tiktok y desactivó los comentarios. Amenaza denunciar con difamación. Si no es culpable, ¿por qué mintió diciendo que Blanca era una "indigente"?#NosFaltaBlanca #JusticiaParaBlanca pic.twitter.com/YSbwybkQPb — NaN3🏳️‍🌈 (@MurcielagaRota) November 13, 2022

Sin embargo, la dueña de la habitación que le alquilaba al sujeto confirmó ante la Policía que Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto y Blanca Arellano Gutiérrez sí mantenían una relación, ya que reveló que los encontró en una oportunidad en el interior del inmueble.

La policía habría encontrado los restos del cuerpo

El pasado 10 de noviembre pescadores de la playa de Huacho encontraron restos de un cadáver arrojado en la orilla. Los investigadores identificaron que se trataba de una mujer, sin embargo, el mal estado del cuerpo complicó la investigación.



Según reportes de la policía la victima habría sido mutilada, encontraron su cabeza en la playa, metros más adelante de esta un brazo derecho y al día siguiente apareció el torso en la desembocadura de un rio. Uno de los testigos que halló el cadáver advirtió que el cuerpo estaba abierto y no tenía órganos.

Estas condiciones complicaron la identificación del cuerpo, sin embargo, un anillo se podría volver la pista clave para el hallazgo.



Los peritos de la Policía Nacional establecieron que el anillo encontrado en los restos arrojados en una playa de Huacho y el que portaba la mexicana Blanca Arellano Gutiérrez ante de desaparecer sí “concuerdan”.

En diálogo con Canal N, el comandante PNP Elvis Baños Valverde, jefe de la Depincri de Huacho, detalló que se homologaron las imágenes del anillo hallado en el cuerpo con las fotos que brindó un familiar de la extranjera.

“Mediante una pericia video digital forense se ha homologado el anillo encontrado en el dedo de la víctima y se ha hecho la homologación con las (fotos de las) redes sociales que la sobrina de esta ciudadana mexicana nos has brindado, se ha hecho la pericia correspondiente y efectivamente concuerda el anillo que es de la persona”, expresó el oficial PNP.



Además, anunció que los tejidos del cráneo de la mujer hallada en una paya de Huacho serán sometidos a una prueba de ADN junto a las muestras que brinden los familiares de Blanca Arellano Gutiérrez, quienes llegarán en los próximos días. Remarcó que se mutilaron parte de los dedos de la víctima para evitar que sea identificada a través de las huellas dactilares.

También se comparará la ficha de odontograma de la mexicana con la dentadura postiza encontrada en el cadáver. Los familiares también analizarán si los tatuajes que se ubican en el torso del cuerpo son o no los mismos que se hizo años atrás la extranjera.



La cercana amistad entre la extranjera y Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto fue confirmada por Mercedes Gaytán, amiga de infancia de la mujer desaparecida.



Ella señaló que no pudo reconocer los restos humanos encontrado en playas de Huacho, debido a que el rostro se encuentra carcomido, pero sí reveló que el anillo hallado en la mano “es muy parecido” al que usaba la mexicana.



En lo que va del 2022, se ha denunciado la desaparición de 9.638 mujeres en Perú, según datos del Sistema de Denuncias Policiales de la Policía Nacional del Perú. Tan solo a inicios de octubre de este año se reportó la desaparición de una turista hondureña-española luego que ella llegara con su pareja al país para pasar unas vacaciones y perdiera comunicación con su familia.



Días después sus restos fueron encontrados enterrados en casa de un familiar de su pareja, después que él confesara ser el autor del crimen. Él también había declarado que ella se fue por cuenta propia.



