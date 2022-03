Lo que iba a ser una operación de rodilla para corregir una lesión, terminó convirtiéndose en una pesadilla para Giovanny, un menor de 13 años que ahora se encuentra en estado vegetativo e imposibilitado para cumplir su sueño de convertirse en un gran jugador de fútbol.



La historia de Giovanny fue compartida por el programa ‘Al rojo vivo’, de Telemundo.

El pequeño era futbolista de los equipos inferiores de Jalisco, en México.



Giovanny, quien soñaba con ser un gran futbolista para ayudar a su familia y sacarlos de una difícil situación económica, estaba cerca de cumplir su meta: el pequeño presentaría un prueba de aptitud para ingresar a los equipos del fútbol profesional.



Sin embargo, para aprobar las pruebas futbolísticas, debía someterse a una cirugía de meniscos para corregir una lesión del pasado en su rodilla izquierda que podría complicar su futuro en el deporte.



Giovanny, futbolista de 13 años. Foto: Captura de pantalla 'Al rojo vivo'.

Aunque parecía ser una operación de rutina, el pequeño terminó en estado vegetal tras el procedimiento.



Según le contó su madre al programa ‘Al rojo vivo’, de Telemundo, Giovanny fue operado en septiembre de 2021 en la Clínica Cruz Verde, en Guadalajara, Jalisco.

Sin embargo, los médicos aseguran que Giovanny tuvo una mala reacción a la anestesia y sufrió un infarto antes de empezar la cirugía de su rodilla izquierda.



“Salió el doctor y me dijo que no lo había operado, que le había dado un infarto (...) Se tardaron con él un rato y me dijeron que le estaba dando otro infarto”, afirmó Josefina Suárez, madre del menor de 13 años.



Aunque el pequeño fue trasladado a otros dos centros médicos y permaneció más de un mes en terapia intensiva, no fue posible que recuperara su movilidad y que saliera del estado en que quedó tras el procedimiento quirúrgico.



“Quedó en estado vegetal. Así va a quedar para siempre. No tiene solución”, afirmó la madre al medio citado.

La familia del menor denunció a la clínica por negligencia médica, pues indicó que el estado de salud de Giovanny hacía poco probable lo sucedido.



Sin embargo, la institución enfatizó en que el menor presentó una reacción alérgica a la anestesia y reiteró que todo procedimiento médico, incluso uno menor, supone riesgos para los pacientes.



Su familia hizo un llamado a las autoridades, puesto que la condición del pequeño les ha traído dificultades. Algunos amigos y conocidos han donado la cama y los equipos médicos que necesita Giovanny para permanecer vivo en casa.

