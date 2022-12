En redes sociales se ha dado a conocer la historia de ‘Tito’, un gato que fue extraviado por la línea aérea Boliviana de Aviación en el aeropuerto de Tarija. Las autoridades bolivarianas han desplegado un operativo para encontrar al felino que lleva perdido desde el 8 de diciembre.

‘Tito’ y su dueña, Andrea Iturri, tomaron un vuelo de la ciudad de Tarija con destino a Santa Cruz. El felino fue puesto en la zona de carga, pero al llegar al destino, su mascota ya no estaba.



"Yo volví desde Irlanda por él, simplemente para llevármelo conmigo porque es así de importante, porque no podía estar más tiempo sin él. Llegó y lo pierden, una negligencia tan grande existe en la aerolínea que pierden a mi gato y no se hacen responsables, nunca asumen. Siempre es con mentiras. Yo vivía en Irlanda hace 8 meses... Me lo iba a llevar conmigo, es todo para mí, entonces fue por eso que intenté llevármelo para ir a estudiar y trabajar allá”, contó Iturri en el programa ‘Buena Noche de Opinión Bolivia’.



Asimismo, afirmó que su plan era ir a Santa Cruz para certificarlo como un animal de compañía. “Hasta con mi psicóloga hablaba de él y ella sabe que es importante. Este no es el primer viaje de Tito, lo llevaba a todo lado”, aseguró.



El director de la estatal Autoridad de Regulación de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), Néstor ríos, le informó a los medios locales que la línea nacional se expone a una multa de 72.000 pesos bolivianos (más o menos 48 millones de pesos colombianos) por el extravío del felino.



Con el fin de encontrar a su amado gato la propietaria creó una campaña en redes sociales para que los internautas la ayudaran. Los mensajes de Andrea se han vuelto virales y muchos se han preguntado cómo pueden ocurrir este tipo de cosas.



Incluso, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, con jurisdicción sobre la aeronavegación en Bolivia, señaló en los medios locales que el ministro Edgar Montaño le dio órdenes a todos las instituciones del sector de hallar al felino. Además, el gobierno confirmó que se han colocado latas de atún alrededor del aeropuerto para encontrarlo.

Acabo de ver la info (de su dueña) que Tito el gato aún no apareció. Por favor, no socialicemos información errónea. En este caso la fuente de información es únicamente la dueña. pic.twitter.com/TbeZhDbbXt — tanlógico (@tanlogico) December 13, 2022

