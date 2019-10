Por qué Sebastián Piñera implementó medidas consideradas 'maquillaje'

Las protestas que estallaron en Chile el viernes pasado sorprendieron a todo el mundo, pues el modelo de desarrollo de ese país ha sido vendido como exitoso y un ejemplo para adoptar en otras partes de América Latina y el mundo.



Han sido tan elogiosos los comentarios de académicos y analistas sobre la forma en la que los gobiernos de derecha e izquierda han mantenido unas políticas de Estado de corte neoliberal, que a ese país se le ha llamado la 'Suiza latinoamericana'.

Sin embargo, las protestas que se activaron tras un incremento de la tarifa del metro de Santiago, se ha comprobado que tenían un trasfondo mayor pues dejaron en evidencia una inequidad social de la que no se hablaba pero que el pueblo resentía.



Las protestas, que se acentuaron el sábado, dejan un saldo de al menos 18 muertos, uno de ellos menor de edad y en ese balance trágico se contabilizan dos colombianos.

Hemos escuchado fuerte y clara la voz de la gente expresando pacíficamente sus problemas, sus dolores, sus sueños y sus esperanzas de una vida mejor. Hoy quiero compartir con todos mis compatriotas las principales medidas y componentes q impulsaremos con esta #NuevaAgendaSocial pic.twitter.com/gSb88mMrvG — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) October 23, 2019

A lo largo del país los saqueos contra supermercados, almacenes y otros comercios, así como la violencia contra bienes públicos y estaciones del sistema subterráneo de transporte mostraron una inédita cara del otro Chile.



La nación sudamericana es conocida por ser la mayor productora mundial de cobre, famosa por la calidad de sus vinos, su sólida economía y por ser un modelo de institucionalidad en una agitada región.



Las protestas obligaron a Piñera a frenar un alza del pasaje del metro, detonador de las manifestaciones pero develó las grietas de la sociedad chilena: la desigualdad, la precariedad y mala calidad de los servicios de salud y educación pública, las bajas pensiones y los insuficientes salarios de gran parte de la población, coinciden analistas.

Miles de personas en Chile volvieron a salir a la calle el martes, por quinto día consecutivo, para protestar contra el Gobierno en medio de los estados de emergencia y los nuevos toques de queda. Foto: Rodrigo Garrido. Reuters

El martes en la noche Piñera pidió "perdón" a los chilenos que exigen en las calles profundas reformas sociales y reconoció su incapacidad para anticipar el estallido tras cinco días de masivas protestas, saqueos, incendios y enfrentamientos callejeros, que llevaron a su gobierno a declarar estado de emergencia y toque de queda.



Fernando Cvitanic, profesor chileno de la Universidad de la Sabana de Bogotá le dijo a EL TIEMPO que considera lamentable que su país haya tenido que llegar a esa explosión social. "No es la forma en la que se hubiera tenido que llegar, con violencia, pero esa situación se venía incubando desde hace tiempo", dijo el académico.



Igualmente, aseguró que las medidas del presidente Piñera "son maquillaje y no hay unas reformas de fondo. Son para calmar la marea". Por ejemplo, reafirmó "el sistema pensional chileno debería cambiar".



"Esto no es solamente unos jóvenes alterados generando desorden y aunque nadie justifica la destrucción, el presidente pudo haber adoptado las medidas tiempo antes", aseguró Cvitanic.

Las manifestaciones en Chile continuaron a pesar de la militarización. Foto: Rodrigo Garrido. Reuters

También llamó la atención acerca del hecho de que la clase política chilena, de derecha, de centro y de izquierda estaba desentendida de los problemas que hay en el país y en cambio con un neoliberalismo atroz se estaba vendiendo como paradigma los logros chilenos ante el mundo", finalizó el académico chileno.

Sigue el inconformismo

De otra parte, los principales sindicatos y movimientos sociales convocaron para este miércoles y jueves una huelga general que amenaza con avivar las masivas protestas que hace seis días golpean a Chile, pese al anuncio de medidas por parte del presidente para frenar la convulsión social.

Son maquillaje y no hay unas reformas de fondo. Son para calmar la marea FACEBOOK

TWITTER

El paro fue convocado por 20 organizaciones de trabajadores y estudiantes que repudiaron la decisión de Piñera de poner al país en estado de emergencia y toque de queda, y recurrir a las fuerzas armadas para controlar las manifestaciones, incendios y saqueos registrados en Santiago y decenas de ciudades.