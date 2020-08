¿Por qué hay países que piden aplazar elección del presidente del BID?

El estadounidense de origen cubano Mauricio Claver-Carone, nominado por EE. UU. para ser el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y principal asesor para las Américas del presidente Donald Trump, defendió este martes su candidatura con vehemencia, ante los llamados de Argentina, México, Chile, Costa Rica y la Unión Europea para que se aplace la votación en la que se elegirá el reemplazo del colombiano Luis Alberto Moreno.



“Una minoría liderada por Argentina busca empujar una táctica obstaculizadora (...). Cualquier intento de secuestrar, con una minoría de países, una elección a pesar del reglamento que se aprobó el 9 de julio no solo no sería democrático, sino que obviamente será un esfuerzo que EE. UU. va a retar profundamente”, expresó Claver-Carone en una rueda de prensa.



Además, el nominado de EE. UU. afirmó que la posición de los países que lideran la propuesta no le preocupa a EE. UU., equiparó la estrategia de estos con “robar el balón antes del final del partido” y afirmó que su candidatura es un compromiso histórico de su país para ayudar a la región en tiempos de pandemia.



Las declaraciones de Claver-Carone llegaron un día después de que Argentina hizo un llamado oficial para retrasar la votación, prevista para septiembre.



El ministro de Relaciones Exteriores argentino, Felipe Solá, consideró el lunes “demasiado importante” esta elección como para hacerla en un momento marcado por las restricciones por la pandemia. “(...) Para la reconstrucción de nuestras economías es fundamental tener una visión latinoamericana en el BID porque somos los más golpeados económicamente y a los que más les va a costar salir”, afirmó.

El argumento de la pandemia también fue utilizado el viernes por Costa Rica y México, país que, a través de la Secretaría de Hacienda, dijo que se “debería posponer la elección (...), sobre todo para dialogar y definir el papel que tiene esta institución ante los desafíos (...) que plantea la coyuntura de covid-19”.



Pero en el fondo están la polémica y el malestar que generó en algunos sectores la candidatura de Claver-Carone, pues esta rompe la tradición de que sea un latinoamericano quien dirija la institución.



Argentina había criticado su nominación, y el canciller chileno, Andrés Allamand, la consideró este martes como “inadecuada”, después de las “agresivas” declaraciones de Claver-Carone. Y dijo que se debe debatir en un “ambiente libre de tensiones”.



Según le dijo a EL TIEMPO Carlos Arévalo, profesor en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana, detrás de los llamados para pedir que se aplace la elección del nuevo presidente del BID hay “una estrategia para dilatar el proceso y para poder, seguramente, hacer un frente común, y buscar un candidato que le haga contrapeso al candidato presentado por EE. UU.”.

De hecho, Solá insistió el lunes en que mantiene la candidatura de Gustavo Béliz, asesor del presidente Alberto Fernández, y aseguró que Argentina no tiene “actitud de sumisión”.



“En esto (la elección del BID) hay un juego político por el control de la región y tener más influencia. Es esa la forma como EE. UU. puede impulsar muchas políticas que tiene frente a Latinoamérica, en una modalidad que también le permita al Gobierno de EE. UU. hacer un frente común hacia temas que le importan más”, agregó.

Un sector de la opinión latinoamericana también pidió postergar la elección. La semana pasada, 131 personalidades –entre excancilleres, exministros y académicos– firmaron una carta en que hacen esta petición.



Una de las colombianas que firmaron esa carta fue la politóloga y profesora de la Universidad de los Andes Sandra Borda, que explicó que EE. UU. trata de romper una tradición en el BID, pese a que en noviembre hay presidenciales en ese país.“Es como si ellos le estuvieran imponiendo a la siguiente administración una cuota política del BID porque Claver-Carone es muy cercano a Trump”, dijo. Y agregó: “No tiene mucho sentido hacer una elección en septiembre para que en noviembre haya un proceso electoral que, aunque no sabemos el resultado, pueda significar un cambio de gobierno”.



Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, también considera los inconvenientes de que se elija un presidente del BID en tiempos de presidenciales en EE. UU. “Si gana (Joe) Biden, es muy difícil imaginar que Claver-Carone pueda tener alguna relación con la administración Biden, porque la política en Washington lamentablemente es tóxica, siendo de una administración de otro partido”, afirmó Shifter.

Por su parte, la Oficina de Washington para los Asuntos Latinoamericanos (Wola) dijo en un comunicado que “dada la historia de Claver-Carone, y los antecedentes de la administración de Trump hacia el multilateralismo, el liderazgo del BID podría enfrentar conflictos internos significativos, lo que no sería un buen augurio para el futuro de las instituciones multilaterales en el hemisferio”.



Claver-Carone, que ha dicho que “no se involucrará en peleas partidistas”, afirmó que su nominación cuenta con el apoyo de 17 países (entre los cuales se encuentra Colombia) para asumir la presidencia del BID.



Pero aún está por verse hasta dónde llega la puja por la presidencia del BID. “Es la primera vez que hay un candidato de EE. UU., y esto es algo que requiere tiempo para evaluarse. (La región) tampoco quiere una persona en una posición polarizante, como ha sido la administración Trump. Esto lleva ciertos riesgos para ciertos países, y veremos cómo reaccionan (...). Hay ciertas fuerzas, aunque no definitivas, para las propuestas de postergar la elección hasta marzo”, afirmó Shifter.



Lo cierto es que si la nominación de Claver-Carone no prospera, Trump sufriría un duro revés, pues su apuesta es tener desde ya un aliado en un organismo clave para la región.



CARLOS JOSÉ REYES GARCÌA*

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con reportería de Paula Valeria Gallo.